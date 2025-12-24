Koliko danas koštaju Kevinove avanture iz hita 'Sam u kući 2'?

Štošta se promijenilo otkako je prije 33 godine objavljen drugi nastavak božićnog klasika "Sam u kući", a Kevinove avanture u New Yorku danas bi imale značajno drugačiju cijenu.

Odsjeo je u hotelu Plaza te se opustio s dostavom u sobu, a za sve je koristio očevu karticu. Na dostavu slatkiša iz hotela je onda potrošio oko 1000 dolara, što bi danas s inflacijom izašlo preko 2200 dolara, prenosi NY Post.

- Kevin, potrošio si 967 dolara samo na dostavu u sobu?! -slavna je rečenica njegova oca na kraju filma. Peter McCallister bi danas bio manje ljut.

Foto: Youtube/Screenshot/Twitter

Za jednu noć u Plazi, Kevin je onda platio 1100 dolara, a cijena danas iznosi preko 6200 dolara. Ukratko, samo dostava na sobu bi danas koštala više nego čitava njegova avantura u New Yorku, piše NY Post.

Hotel Plazu u vrijeme snimanja filma inače je vodio današnji američki predsjednik Donald Trump, koji se i pojavio u jednoj sceni filma iz 1992. godine.

Zanimljivo, hotel Plaza još danas nudi sladoled po nazivu za film za najveće obožavatelje, a cijena je vrtoglavih 350 dolara.