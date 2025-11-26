Gledatelji ga obožavaju, no i on ima svoju tajnu! Ivica je bio protiv ljubavi Kate i Jakova,a glumac Dragan Veselić otkriva: 'Imao je on svojih golgota'
Glumac Dragan Veselić iz 'Divljih pčela' otkriva: Svi vole Ivicu, no i on ima svoju tajnu...
U 'Divljim pčelama' Mirjana i Ante Vukas razgovaraju s Tomom Domazetom o okolnostima smrti njihovog sina Petra, rekavši im usto što želi ako će im i dalje dostavljati informacije o Katarini Runje. Dotad, Kate upoznaje Rajku Vukas, koja Nikoli i djevojkama daje jednu zanimljivu ponudu.
O Katarini se priča i u domu generala Badurine. Domazeta jako zanima Katarinina prošlost pa je pitao Badurinu jedno važno pitanje - zašto su roditelji Katarine Runje i Jakova Vukasa bili protiv njihove ljubavne priče? "Zašto su roditelji bili protiv?", pitao je Domazet Badurinu.
Ivica Vukas tajnovit je oko razloga zbog kojih mu je smetala ljubavna priča njegovog sina i Katarine Runje. Osjećajan, pažljiv i skroman, Ivica je jedan od omiljenih likova gledatelja RTL-ovih 'Divljih pčela', a utjelovio ga je sjajni zadarski glumac Dragan Veselić.
"Ivica je jako brižan, ima empatiju prema slabijima i kroz život je imao svojih golgota. U zavadi je s bratom. To naše imaginarno selo Vrilo smješteno je u sinjskom području. Mišljenja sam da karaktere svakog čovjeka diktira okruženje. Tu je samo kamen, samoniklo bilje, poskoci, i samim time su i ljudi u karakteru malo žešći. Nema tu sivila, ili je crno ili bijelo", otkrio je Veselić o svom liku i kraju u kojem je serija snimana.
U seriji igra uz niz kolega, već je igrao, kaže, uz Ariju Rizvić, a oduševljen je i mladim glumcima s kojima se u 'Divljim pčelama' prvi put sreo "Sjajni su! Odlični, i dobro je da u ovoj fazi svog glumačkog odrastanja imaju ovakvu priliku na dnevnoj bazi pokazivati svoj talent i brusiti zanat za buduće uloge", zaključuje zadarski glumac.
'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.
