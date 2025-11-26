Obavijesti

Show

Komentari 0
TAJNOVITOST

Glumac Dragan Veselić iz 'Divljih pčela' otkriva: Svi vole Ivicu, no i on ima svoju tajnu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Glumac Dragan Veselić iz 'Divljih pčela' otkriva: Svi vole Ivicu, no i on ima svoju tajnu...
6
Foto: Tom Dubravec

Gledatelji ga obožavaju, no i on ima svoju tajnu! Ivica je bio protiv ljubavi Kate i Jakova,a glumac Dragan Veselić otkriva: 'Imao je on svojih golgota'

StartFragment

U 'Divljim pčelama' Mirjana i Ante Vukas razgovaraju s Tomom Domazetom o okolnostima smrti njihovog sina Petra, rekavši im usto što želi ako će im i dalje dostavljati informacije o Katarini Runje. Dotad, Kate upoznaje Rajku Vukas, koja Nikoli i djevojkama daje jednu zanimljivu ponudu.

O Katarini se priča i u domu generala Badurine. Domazeta jako zanima Katarinina prošlost pa je pitao Badurinu jedno važno pitanje - zašto su roditelji Katarine Runje i Jakova Vukasa bili protiv njihove ljubavne priče? "Zašto su roditelji bili protiv?", pitao je Domazet Badurinu.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Ivica Vukas tajnovit je oko razloga zbog kojih mu je smetala ljubavna priča njegovog sina i Katarine Runje. Osjećajan, pažljiv i skroman, Ivica je jedan od omiljenih likova gledatelja RTL-ovih 'Divljih pčela', a utjelovio ga je sjajni zadarski glumac Dragan Veselić.

"Ivica je jako brižan, ima empatiju prema slabijima i kroz život je imao svojih golgota. U zavadi je s bratom. To naše imaginarno selo Vrilo smješteno je u sinjskom području. Mišljenja sam da karaktere svakog čovjeka diktira okruženje. Tu je samo kamen, samoniklo bilje, poskoci, i samim time su i ljudi u karakteru malo žešći. Nema tu sivila, ili je crno ili bijelo", otkrio je Veselić o svom liku i kraju u kojem je serija snimana.

DNEVNI PREGLED Što će se događati u omiljenim sapunicama ove srijede? Rajka doznaje za priču koja se širi...
Što će se događati u omiljenim sapunicama ove srijede? Rajka doznaje za priču koja se širi...

U seriji igra uz niz kolega, već je igrao, kaže, uz Ariju Rizvić, a oduševljen je i mladim glumcima s kojima se u 'Divljim pčelama' prvi put sreo "Sjajni su! Odlični, i dobro je da u ovoj fazi svog glumačkog odrastanja imaju ovakvu priliku na dnevnoj bazi pokazivati svoj talent i brusiti zanat za buduće uloge", zaključuje zadarski glumac.

'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom
PUBLIKA VOLI MLIKIJA

Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom

Kerempuhovom predstavom glumac je zaslužio nagradu za muško ostvarenje. Na dodjeli je uživao u društvu samozatajne brinete kojoj bi se potkrao osmijeh dok je pogledavala prema fotoreporterima
Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'
ŠTO SE DOGAĐA?

Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'

Maja Šuput i Šime Elez od 14. studenoga nisu zajedno pozirali za društvene mreže, što je neobično jer su dotad redovito dijelili fotke s putovanja, evenata...
Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'
KOMPLIMENTI LETE

Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'

Pjevačica svake godine obraduje fanove svojim kalendarom, a sada je otkrila kako je snimanje za isti u tijeku. Pratitelji su bili oduševljeni i fotkom sa seta na kojoj je pozirala u oskudnom izdanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025