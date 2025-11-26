Glumac Dragan Veselić iz 'Divljih pčela' otkriva: Svi vole Ivicu, no i on ima svoju tajnu...

StartFragment

U 'Divljim pčelama' Mirjana i Ante Vukas razgovaraju s Tomom Domazetom o okolnostima smrti njihovog sina Petra, rekavši im usto što želi ako će im i dalje dostavljati informacije o Katarini Runje. Dotad, Kate upoznaje Rajku Vukas, koja Nikoli i djevojkama daje jednu zanimljivu ponudu.

O Katarini se priča i u domu generala Badurine. Domazeta jako zanima Katarinina prošlost pa je pitao Badurinu jedno važno pitanje - zašto su roditelji Katarine Runje i Jakova Vukasa bili protiv njihove ljubavne priče? "Zašto su roditelji bili protiv?", pitao je Domazet Badurinu.

Foto: Tom Dubravec

Ivica Vukas tajnovit je oko razloga zbog kojih mu je smetala ljubavna priča njegovog sina i Katarine Runje. Osjećajan, pažljiv i skroman, Ivica je jedan od omiljenih likova gledatelja RTL-ovih 'Divljih pčela', a utjelovio ga je sjajni zadarski glumac Dragan Veselić.

"Ivica je jako brižan, ima empatiju prema slabijima i kroz život je imao svojih golgota. U zavadi je s bratom. To naše imaginarno selo Vrilo smješteno je u sinjskom području. Mišljenja sam da karaktere svakog čovjeka diktira okruženje. Tu je samo kamen, samoniklo bilje, poskoci, i samim time su i ljudi u karakteru malo žešći. Nema tu sivila, ili je crno ili bijelo", otkrio je Veselić o svom liku i kraju u kojem je serija snimana.

U seriji igra uz niz kolega, već je igrao, kaže, uz Ariju Rizvić, a oduševljen je i mladim glumcima s kojima se u 'Divljim pčelama' prvi put sreo "Sjajni su! Odlični, i dobro je da u ovoj fazi svog glumačkog odrastanja imaju ovakvu priliku na dnevnoj bazi pokazivati svoj talent i brusiti zanat za buduće uloge", zaključuje zadarski glumac.

