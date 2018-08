Glumac Filip Juričić u zagrljaju je sa strastvenom kolegicom...

Što si stao? Hoćeš li moći izdržati, upitala je Petra, koju glumi Petra Cicvarić, Krešu, odnosno Filipa Juričića (37), dok su izmjenjivali nježnosti u krevetu. Scena je to kojom je počela premijera serije “Na granici”, koju će publika imati prilike gledati od rujna na malim ekranima. Da kemije među glavnim glumcima nove serije ne nedostaje, priznali su nam i oni sami.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL DOBRO IM IDE Nadia Cvitanović i Filip Juričić zadovoljni su novom serijom

- Na audiciji smo ‘kliknuli’, mislim da smo te uloge dobili i zbog toga, prvi put smo se tad vidjeli i to je bilo to. Kemiju ti ne možeš napraviti, ona se dogodi, a nama se itekako dogodila - rekla nam je Nadia Cvitanović, a s njom se složio i zagrebački glumac.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL ‘Apsolutno mi laska uloga šefice, prvi put svi slušaju što im kažem i baš mi je to dobro’ Nina Erak o ulozi temperamentne bake Zorke

- Uzeli su nas u paru na audiciji i to je bilo to - kaže Juričić, kojem se osim jedne od glavnih uloga u seriji, dogodila najvažnija u životu, dobio je sina Lava.

- Uskladiti privatne i poslovne uloge u životu i je i nije teško, ali ja imam tempo da se radi puno i onda kada dođem doma, imam energije za druženje s malenim, ali i vremena za suprugu i sebe - otkriva Filip, koji sreću novopečenog roditelja dijeli s kolegom Momčilom Otaševićem (28).

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL ‘Kemiju ti ne možeš napraviti, ona se dogodi ili ne, a nama se na audiciji itekako dogodila’ Nadia Cvitanović zadovoljna je atmosferom

- Nema mi ništa burno u životu s djetetom i karijerom, osim bura emocija koju sad prolazim. Već sad uživam u onome što me čeka, trenutno prolazim najljepše razdoblje u životu - rekao je glumac. Supruga, Jelena Perčin (37), kako Momčilo kaže, nema ništa protiv njegova posla.

- Poštujemo se, volimo se, radimo poslove iz sve snage - dodaje glumac. U glumačkoj postavi našla se i Nina Erak, koja će glumiti temperamentnu baku Zorku, koja se bavi dilanjem dobara iz BiH u Hrvatsku.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Dobila sam pravu ulogu, meni je vrlo važna energija u životu. Apsolutno da mi laska uloga šefice, prvi put me svi slušaju - izjavila je Nina. Zagrebačka glumica priznaje kako će ovo biti jedna od najboljih domaćih serija. Iako joj je produkcija dodala 20 godina, s tim nema problema, ipak žao joj je što mora imati sijedu kosu, no kako kaže, već se navikla na nju. Serija će se snimati do ožujka, a ekipi na setu ne nedostaje zabave.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Zabavno nam je, donosimo hranu, razmjenjujemo recepte, ali kad imamo snimiti po 15 scena, onda je napeto, svatko je u svom kutu - dodaje Nina. U seriji glume i Milan Štrljić (66), Barbara Vicković (47), Mladen Vulić (48), Žarko Radić (68), Petra Kraljev (29), Barbara Nola (50), Zlatan Zuhrić (56) i drugi.

