Joseph Siravo, zvijezda serije 'Obitelj Soprano' umro je nakon duge borbe s rakom u 65. godini.

Siravo je u seriji glumio oca Tonyja Soprana, a vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov kolega Garry Pastore koji je na Instagramu odao počast preminulom glumcu.

'Počivaj u miru, moj dragi prijatelju koji si se borio u nevjerojatnoj bitci. Nedostajat ćeš mi. Vidimo se na drugoj strani', napisao je.

Siravo je ostvario značajne uloge na televiziji i u kazalištu. Osim po 'Obitelji Soprano', najpoznatiji je po ulogama u seriji 'Zakon i red' i filmu 'Narod protiv O.J. Simpsona'.

Nedavne uloge uključuju one u serijama 'For Life', 'The Blacklist' i 'Made in Jersey', te filmovima 'Equity', 'Motherless Brooklyn' i 'The Wannabe'.