Glumac je progovorio o borbi s Parkinsonovom bolešću: 'Neću dočekati 80., svaki dan je teže'

Američki glumac Michael J. Fox (61) već se više od 30 godina bori sa Parkinsonovom bolešću, a u zadnje vrijeme kreće se pomoću invalidskih kolica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumac je nedavno dao intervju za CBS-ovu emisije 'Sunday Morning' i rekao koliko mu je teško.

- Neću dočekati 80. godinu. Da, smrt kuca na vrata. Neću lagati. Postaje teško, postaje sve teže. Svaki dan je sve teže - rekao je Fox novinarki Jane Pauley (72).

Foto: EZEP

Fox je otkrio i da je imao operaciju uklanjanja benignog tumora na kralježnici, a zahvat mu je poremetio hod te je uz to slomio i druge dijelove tijela, ruku, lakat, kost na licu i šaku. Uz to, glumac je rekao da je kod Parkinsonove bolesti često padanje, a javljaju se i problemi sa žvakanjem hrane i upala pluća.

- Ne umire se od Parkinsonove bolesti. Umire se s Parkinsonovom bolešću. Tako da sam razmišljao o smrtnosti ove bolesti - rekao je.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Foxu je bolest dijagnosticirana 1991., kada je imao tek 29 godina, a čak sedam godina je tajio svoju dijagnozu.

- Bojao sam se da bi mi se mogli smijati kad bi saznali da imam tu bolest, to stanje. Znate, to je bilo stvarno čudno razdoblje jer sam tijekom sedam godina čuvao to za sebe - rekao je Fox ranije za BBC.

Foto: JPA / AFF-USA.COM/PRESS ASSOCIAT

Inače, Fox je poznat po ulozi u trilogiji 'Povratak u budućnost'.

Najčitaniji članci