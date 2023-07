Glumac Jesse Eisenberg ljetuje u Šibeniku: Već je nekoliko puta bio u Hrvatskoj i oduševljen je

Slavni glumac Jesse Eisenberg (39) došao je na ljetovanje u Hrvatsku u grad Šibenik. Došao je sa suprugom Annom Strout i njihovom djecom, a na ulicama grada sreo ga je novinar Slobodne Dalmacije. Kratko je popričao s Jessejem koji mu je rekao da mu se Šibenik izrazito sviđa, ali mu nije htio reći koliko ostaje i radi li na nečem novom.

Jesse je već nekoliko puta bio u Hrvatskoj, 2007. i 2018. godine je bio u Zagrebu, a tada je otkrio kako ga je oduševio i naš glavni grad. Otkrio je i kako je posjetio Split.

Foto: Reuters/Pixsell

- Zagreb je nevjerojatan grad. Uživao sam razgledavajući stare dijelove grada, a navečer sam izlazio u klubove. Oduševilo me i to što je blizu Austrije i Italije, pa sam za vikende odlazio u Veneciju, Milano, Ljubljanu, Graz, Split - rekao je jednom za Gloriju.

Jesse ima bogatu glumačku karijeru, a mogli smo ga gledati u brojnim filmovima, ali i televizijskim serijama. Jedna od njegovih najpoznatijih uloga je ona u filmu 'Društvena mreža' u kojem je utjelovio lika Marka Zuckerberga. Glumio je i u filmovima 'Batman vs. Superman', a mnogi ga znaju i iz filma 'Majstori iluzije'.

Foto: Imdb

Jesse se u posljednje vrijeme maknuo od glume, a u protekle tri godine glumio je u samo četiri projekta. Jedan od njih bila je serija 'Fleishman Is in Trouble'. U razgovoru za Esquire Jesse je otkrio što se događa s njim posljednjih godina te rekao da ne gleda svoje filmove jer mu nije važno kako će on izgledati na filmu, već mu je važno iskustvo koje će steći glumom. Jesse je počeo prihvaćati uloge i u relativno anonimnim filmovima, a rekao je kako prihvaća uloge koje ga uzbuđuju te da želi glumiti likove čije bi živote on sam htio živjeti.