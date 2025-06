Glumac Jonathan Joss ubijen u pucnjavi: 'Spasio mi je život...'

Glumac Jonathan Joss ubijen je u pucnjavi u San Antoniju u nedjelju, priopćila je tamošnja policija. Za njegovo ubojstvo optužen je Sigfredo Alvarez Ceja (59) kojeg je policija uhitila. Iako još nije objavljen motiv zločina, glumčev suprug tvrdi da se radi o zločinu iz mržnje i homofobnom napadu. Policija, s druge strane, ističe kako trenutačna istraga nije pronašla dokaze koji bi upućivali na to da je ubojstvo povezano s njegovom seksualnom orijentacijom.

Tristan Kern de Gonzalez, Jossov suprug, napisao je na društvenim mrežama kako se napad dogodio ispred njihove nekadašnje kuće koja je izgorjela nedavno. Išli su po poštu.

Foto: Profimedia

- Ta kuća je izgorjela nakon što su nam dvije godine ljudi u susjedstvu prijetili da će je zapaliti. Mi smo te prijetnje prijavljivali vlastima nekoliko puta i ništa se nije učinilo. Pojedinci su nas maltretirali i dali nam do znanja da ne podupiru našu vezu. Puno toga je bilo otvoreno homofobno - napisao je Tristan te dodao:

- Kada smo došli po poštu, našli smo lubanju jednog od naših pasa, i njegovu uzicu, izložene tako da ih možemo vidjeti. Oboje nas je to jako pogodilo. Počeli smo plakati od boli... U tom trenutku nam prilazi muškarac, počinje vikati, vrijeđa nas zbog seksualne orijentacije. A onda je podigao pištolj i povukao okidač. Jonathan i ja nismo imali oružje, nikome ne prijetimo. Tugovali smo. Stajali smo jedno kraj drugoga. Kada je muškarac povukao okidač, Jonathan me odgurnuo. Spasio mi je život - napisao je.

Nakon što im je u siječnju kuća uništena u požaru, počela su se prikupljati sredstva za par. Tada su naveli kako su im tri psa uginula u buktinji.

Joss je posudio glas Johnu Redcornu u animiranoj seriji 'King of the Hill' od druge do 13. sezone. Također je glumio Kena Hotatea u seriji 'Parks and Recreation' te je imao uloge u seriji 'Tulsa King' i remakeu 'The Magnificent Seven' iz 2016.

Nick Offerman, glumac iz serije 'Parks and Recreations' za People je rekao kako Jossovi kolege iz te serije ne mogu doći k sebi i da su im srca slomljena.

- Jonathan je bio tako divan čovjek, voljeli smo ga imati na setu. Ovo je užasna tragedija - poručio je, prenosi BBC. Oglasili su se i tvorci serije 'The of the Hill', Mike Judge, Greg Daniels i Saladin Patterson koji su u priopćenju naveli: 'Jonathan Joss je dao život Johnu Redcornu u seriji. Nedostajat će nam njegov glas. Obitelji izražavamo našu najdublju sućut'.