Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama

La Promesa

HRT1 13:20

Eugenia se smjestila na La Promesi, a svi taje od nje da je Curro sad lakaj. Ali i ona ima tajnu: lucidnija je nego ikad, a može i hodati. Leocadia se protivi vjenčanju Cataline i Adriana.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dok tim kreće u operaciju suzbijanja prodaje heroina, Halstead prepozna kriminalca kojeg je već susreo u prošlosti i vjeruje da bi mogao pomoći u neriješenom slučaju ubojstva.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Šimati pokušaju pomoći i razotkriti krivca u slučaju krađe novaca iz bara, ali na kraju dodatno zakompliciraju situaciju. Klaudija dolazi kod nadređenog spremna priznati nedjelo i snositi posljedice. Za to vrijeme Crni izlazi pred novinare. Veljko sazna još jednu bolnu vijest - njegov plan da će mu Ante pomoći i da će ipak zadržati kuću je propao.

Foto: Jeffrey Jemric

Cacau

HRT1 12:30

Jaime vjeruje da su Regina i Justino bili zajedno do Justinove smrti zbog nekadašnje ljubavi i zbog toga što su Cacauini roditelji. Soraia se šokira kad shvati da je Tomané muškarac za nju.

Foto: promo