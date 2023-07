Glumac Kevin Costner navodno želi poniziti bivšu suprugu: 'On će joj pretvoriti život u pakao'

Kevin Costner (68) navodno se želi osvetiti svojoj bivšoj ženi, Christine Baumgartner (49).

Izvor, opisan kao blizak prijatelj, rekao je da je Kevin htio poniziti Christine i pretvoriti joj život u pakao.

- Ovdje se ne radi o kući, radi se o tome da Christinein život pretvorimo u pakao jer je zapravo prošla kroz razvod - rekao je izvor.

Inače, Christina se trebala iseliti iz njihovog doma u roku mjesec dana, kako stoji u predbračnom ugovoru, a navodno je to odbila pa je sud naredio da to mora učiniti do 31. srpnja. Ipak, njezini odvjetnici rekli su kako ona nema ni vremena ni novaca za to.

- Christine je rekla da se ne bi iznenadila da je Kevin isprati s policijom s imanja, a ona je bila ta koja je htjela učiniti ovu tranziciju što mirnijom za dobrobit djece - dodao je izvor koji je rekao i da je Kevin učinio potpuno suprotno.

- Ne razmišlja o djeci, o tome koliko je ovo traumatizirajuće - izjavio je, prenosi Page Six.

Podsjetimo, Kevin i Christine imaju troje djece - Caydena (16), Hayes (14), i Grace (13), a Christine za njihovo uzdržavanje traži 248.000 dolara alimentacije mjesečno. Glumac ne želi prihvatit tu cijenu te je rekao da novci od alimentacije služe za djecu, a ne za zadovoljavanje potreba njihove majke.