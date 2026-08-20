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VELIKA TURSKA ZVIJEZDA

Glumac koji se proslavio ulogom Sulejmana Veličanstvenog bio u Sarajevu, evo kako sad izgleda

Piše Stela Kovačević,
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Glumac koji se proslavio ulogom Sulejmana Veličanstvenog bio u Sarajevu, evo kako sad izgleda
Foto: rtl
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Redatelj i scenarist Srđan Vuletić oduševio je sve fotografijom na kojoj pozira s poznatim turskim glumcem kojem je sapunica donijela svjetsku slavu

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Bosanskohercegovački redatelj i scenarist Srđan Vuletić objavio je seriju fotografija na društvenim mrežama koje su oduševile mnoge. Na njima pozira u zagrljaju s jednim od najpoznatijih turskih glumaca današnjice, Halitom Ergençom (56).

- Odabrao sam se slikati sa Sulejmanom Veličanstvenim, velikim turskim glumcem Halitom Ergençom - napisao je Vuletić u opisu.

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Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Prisjetio se tako Ergençove kultne uloge u povijesnoj seriji 'Sulejman Veličanstveni' koja mu je donijela svjetsku slavu. Inače, turski je glumac stigao u Bosnu i Hercegovinu kako bi u sklopu programa CineLink Drama predstavio svoj novi projekt 'The Valley'.

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Objava je oduševila mnoge, a komentara je bilo mnogo. Jedan pratitelj pitao je: 'A gdje je Hurem?', pa nasmijao ostale.

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