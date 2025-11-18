Glumac Liev Schreiber završio je u bolnici zbog jake glavobolje

Glumac Liev Schreiber (58) završio je u nedjelju u bolnici u New Yorku, nakon što se liječniku požalio na jaku glavobolju. On ga je uputio na dodatne pretrage te je prenoćio u bolnici, piše TMZ. Izvori bliski zvijezdi filma 'Spotlight' tvrde kako je on mogao bez problema govoriti i hodati.

- Iz predostrožnosti su provedena razna testiranja i u ponedjeljak poslijepodne izašao je iz bolnice. Već se vratio na posao - rekao je.

Glumac je publici poznat i po ulozi u seriji 'The Perfect Couple' gdje je glumio uz Nicole Kidman.

U braku je s bivšom dadiljom Taylor Neisen od srpnja 2023. godine, a te godine dobili su i djevojčicu Hazel Bee. Iz veze s Naomi Watts (57) dobio je dvoje djece Sashu (18) i Kaija (16).