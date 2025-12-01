Obavijesti

Show

Komentari 0
mlada glumačka nada

Glumac Luka Šegota iz 'Divljih pčela': 'Introvert sam, puno mi znače podrška i savjeti'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Glumac Luka Šegota iz 'Divljih pčela': 'Introvert sam, puno mi znače podrška i savjeti'
4
Foto: Tom Dubravec

Jakovu u popularnoj seriji 'Divlje pčele' rade o glavi, a ni ljubavno mu ne ide. Upoznajte mladog riječkog glumca koji ga je utjelovio

Glumac Luka Šegota utjelovio je u 'Divljim pčelama' Jakova Vukasa, pravičnog učitelja koji je rastrgan između dvije žene. 

Cvita i Nikola završavaju svoju večeru, a on dolazi kući s nizom pitanja. Teodora ima sve veći problem s odnosom Kate i Jakova, a požalila se i Ivici koji joj daje punu podršku. Dok ga Tea optužuje za laži, Jakov pati za Katom, a Mirjana i Ante imaju svađu zbog navodne masnice na njezinom vratu. Vukas polako gubi povjerenje u svoju suprugu, a napeti su odnosi i u ostatku obitelji.

Dok Kata vodi bitku za svoje polje, Jakov se našao na meti najopasnijih ljudi u Vrilu. Načelnik je dobio nalog, a mladi učitelj bi mogao imati velikih problema. Rastrgan između dvije žene, vođen jakim moralnim kompasom i vrijednostima koje želi usaditi učenicima u Vrilu - Jakov Vukas često se nalazi u pravim problemima. Utjelovio ga je mladi riječki glumac Luka Šegota, kojem je angažman u RTL-ovim 'Divljim pčelama' prva veća uloga u karijeri.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

"Jakov se bori za svoje ideje i vrijednosti. Atmosfera na snimanju je ugodna, meni je ovo veći prvi projekt i kolege ne mogu biti bolji nego što jesu. Radimo s pravim profesionalcima i stvarno su genijalni, kolegijalni ljudi. Imam samo riječi hvale za sve", otkrio je Šegota o angažmanu na seriji.

Izazovno mu je, dodaje, evocirati u seriji neka prošla vremena, u krajolicima Dalmatinske zagore. "Dugo nismo imali serije s ovom vremenskom epohom, od scenografije do kostima, rekvizita, do zadnjeg detalja, sve je predivno", dodao je. Šegota se glumom počeo baviti u rodnoj Rijeci.

Foto: RTL

Karakterno je, ističe, introvert, a puno mu znači podrška obitelji, prijatelja i gledatelja. Veliki podršku ima i od kolega, a posebice svojih televizijskih ljubavi - Ane Marije Veselčić i Arije Rizvić. "Prvenstveno sam na početku radio s Arijom, koja ne može biti divnija kolegica nego što je. Ima puno iskustva u poslu, objašnjavala mi je cijeli proces i dosta prijateljski, dobronamjeran stav ima prema meni, super je za savjete! Ana Marija također, mislim da nisam mogao dobiti bolje kolegice, divne su, talentirane, imam samo riječi hvale za njih", zaključio je Šegota!

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u sapunicama: Ante huška seljake na Katarinu, a Jakovu 'prijeti' Goli otok...
Evo što vas čeka u sapunicama: Ante huška seljake na Katarinu, a Jakovu 'prijeti' Goli otok...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...
MNOGI PLAKALI ZA NJIMA

FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...

Obitelji princeze Diane, Paula Walkera i mnogih drugih ostale su shrvane nakon što su im životi naglo skončali u teškim nesrećama... Vijesti o njihovim smrtima šokirale su javnost.
FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...
IZNENADILA PUBLIKU

FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...

Jelena je na sebi imala kožni top kojim su pokrivene samo grudi i to zečevima. Koncert je održala u Frankfurtu
Uništena kuća Esme Redžepove! Tužni prizori: Nasred kuće našli križ s groba njezinog supruga...
U SKOPLJU

Uništena kuća Esme Redžepove! Tužni prizori: Nasred kuće našli križ s groba njezinog supruga...

Kuća koju je Redžepova ostavila državi zjapi potpuno prazna, a ostala je bez prozora i vrata, sve staklene površine su porazbijane, iščupani su radijatori, namještaj uništen...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025