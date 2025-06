Glumac optužio Tylera Perryja za seksualno uznemiravanje i napad: 'Stisnuo me uza zid...'

Američki glumac, redatelj i producent Tyler Perry optužen je za seksualni napad. Glumac Derek Dixon podnio je tužbu protiv njega u Los Angelesu, tražeći 260 milijuna dolara odštete. Kako prenosi BBC, Dixon tvrdi da je Perry iskoristio svoj utjecaj kako bi ga seksualno uznemiravao i zlostavljao dok je glumio u serijama 'Ruthless' i 'The Oval'.

Prema tužbi, Perry je Dixonu obećao uspješnu glumačku karijeru, ali navodno je kasnije počeo seksualno uznemiravati, napadati, ozljeđivati i profesionalno sabotirati kad ga je odbio. Perryjev odvjetnik odbacio je optužbe i nazvao tužbu 'prijevarom' radi zarade.

- Ovo je osoba koja se približila Tyleru Perryju zbog onoga što sada izgleda kao ništa više od prijevare. Ali Tyler se neće dati pokolebati i uvjereni smo da će ove izmišljene optužbe za uznemiravanje propasti - rekao je Tylerov odvjetnik Matthew Boyd.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Dixon tvrdi da je Tylera Perryja upoznao 2019. godine na poslovnom događaju. Nakon toga su, kaže, nekoliko mjeseci razgovarali o njegovim glumačkim ambicijama. U tužbi se navodi da je Perry u tom razdoblju navodno upućivao seksualne komentare i davao naznake da želi intimniji odnos, što je Dixon odbio.

Prema tužbi, Perry je Dixonu prvo ponudio ulogu u seriji 'Ruthless', a zatim i u 'The Oval'. No, tvrdi se da je pritom jasno dao do znanja kako će Dixonov lik biti uklonjen iz serije ako on ne bude odgovarao na njegove seksualne aluzije. Navodno mu je poručio da će njegov lik 'preživjeti' u idućoj sezoni samo ako ga 'usreći'.

U tužbi se navodi nekoliko incidenata u kojima je Perry navodno seksualno napao Dixona. Jedan od njih dogodio se u prikolici na setu serije 'The Oval', gdje je, prema tvrdnjama, Perry ispitivao Dixona o njegovim seksualnim sklonostima, a zatim ga pritisnuo uza zid i pokušao dodirivati. Dixon je rekao da je odbio ponudu i odmah napustio prikolicu.