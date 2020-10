Glumac Radko Polič objavio je godinama odgađanu biografiju

Nije bio siguran želi li otkriti sve o svom životu pa smo zastali. Nakon pet godina se predomislio, ponovno me pozvao i počeo pričati da bi se onda opet predomislio, kaže Pogorevc koja je sve stavila na papir

<p>Slovenski glumac <strong>Radko Polič</strong> (78) napokon je uspio sažeti svoju životnu priču u biografiju pod nazivom 'Rac' koja ima gotovo 500 stranica. Dramaturginja <strong>Petra Pogorevc</strong> pomogla mu je sve njegove ideje prenijeti na papir, a s obzirom na to da su se nekoliko sati družili, shvatila je njegov stil pripovijedanja pa ga je pokušala prenijeti i u knjizi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rade Šerbedžija o Krleži </strong></p><p>Objava biografije impresionirala je sve one koji su dugi niz godina čekali da slovenski glumac podijeli svoje životne avanture, kojih je itekako bilo. U knjizi se dotakao priča i anegdota iz svog djetinjstva, detalja iz glumačke karijere, o zdravlju... Na izdavanje knjige pristao je zbog teške financijske situacije. </p><p>- Bio sam u teškoj financijskoj krizi, prodao sam stan. Nedostajala mi je određena količina novca, a mogao sam je dobiti ako pristanem na knjigu - pojasnio je Polič za slovenski<a href="https://www.24ur.com/magazin/portreti/radko-polic-to-je-bil-moje-edini-prvi-zadnji-in-oh-in-ah-nikoli-vec-filmski-fuk.html" target="_blank"> 24ur</a>. </p><p>Glumac je prije godinu dana završio u bolnici zbog problema sa srcem i plućima, a svoj život počeo je 'stavljati na papir' puno prije toga. </p><p>- Trebalo je deset godina, a sve smo riješili u jednoj godini. Bila sam uzbuđena i presretna. Kad smo krenuli s pričanjem nije bio siguran želi li u potpunosti otkriti sve o svom životu pa smo zastali. Nakon pet godina se predomislio i ponovno me pozvao na čavrljanje. Tada sam napisala prvih deset poglavlja, ali on se opet premislio i tada mi je bilo jako teško. Ali pomirila sam se s njegovom odlukom - rekla je.</p><p>Početkom ljeta prošle godine najavio je da bi volio imati knjigu pa su počeli intenzivno raditi, razgovarali su nekoliko puta tjedno po nekoliko sati. </p><p>Pogorevc je istaknula kako je Polič osoba koju je nemoguće površno slušati i da su se uvijek dobro provodili kad joj je pričao zanimljivosti iz svog života te da su se puno smijali. </p>