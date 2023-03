Glumac Sam Neill progovorio o borbi sa zloćudnom bolesti: 'Živ sam i vraćam se na snimanje...'

Novozelandski glumac Sam Neill (75) boluje od ne-Hodgkinovog limfoma, a bolest mu je dijagnosticirana prije godinu dana.

Iako nikada nije volio knjige o raku, glumac je napisao memoar 'Did I Ever Tell You This?' u kojem je progovorio o svojoj borbi sa zloćudnom bolesti. Memoar će biti objavljen 23. ožujka.

Foto: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress

Glumac je začuđen količinom komentara o njegovoj bolesti pa je u objavi na Instagramu napisao da je živ i da se bolest povlači.

- Čini se da su moje vijesti trenutno na svim vijestima. Posvuda odjekuje: 'Rak! Rak! Rak!'. Što je pomalo zamorno jer kao što vidite, živ sam i zdrav. U remisiji sam već osam mjeseci, osjećam se jako dobro. Živ sam i znate što, vraćam se na set. Jako sam sretan što ću ponovno raditi. Počinjem snimati za sedam dana, radit ću mini seriju 'Apples Never Fall' s Annette Bening. Okupila se sjajna glumačka ekipa - objavio je 75-godišnjak.

Foto: Supplied by LMKMEDIA / ipa-agency.net

Neill je u svojoj pedeset godina dugoj karijeri utjelovio više od 150 uloga, a bolesti je pristupio s crnim humorom, jer kaže da je takav cijeli život, prenosi Gloria.hr.

Foto: Supplied by LMKMEDIA / ipa-agency.net

- Znate li kakvi su izdavači? Razmišljao sam hoću li knjizi dati podnaslov 'Bilješke umirućeg glumca'. Čisto sumnjam da su mi tako brzo izdali knjigu zato što me vole i krasni su ljudi. Boje se da im ne umrem prije vremena i poremetim poslovne planove - izjavio je.

Za bolest je saznao dok je bio na turneji filma 'Jurski svijet: Carstvo', a sada kaže da se ne boji umrijeti.

Foto: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress

- Ne bojim se umrijeti, ali to bi me živciralo. Jer stvarno bih volio živjeti još desetljeće ili dva. Dao sam zasaditi sve te divote, želim biti tu i vidjeti kako napreduju i donose plodove - rekao je u intervjuu za BBC.

