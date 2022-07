Glumac Steve Martin otkrio nam je zašto osjeća golemi pritisak

Očekujte nekoliko iznenađenja u novoj sezoni, rekao nam je legendarni glumac i komičar Steve Martin (76), koji je sa starim prijateljem Martinom Shortom (72) i mladom holivudskom zvijezdom Selenom Gomez (29) dovršio snimanje druge sezone uspješne serije ''Only Murders in the Building'' na Disney+ platformi.

Prva sezona donijela nam je deset epizoda kroz koje smo pratili Olivera (Short), Mabel (Gomez) i Charlesa (Martin), koji zajedno istražuju ubojstvo u stambenoj zgradi The Arconia i pokreću vlastiti true crime podcast.

- Meni su uvijek draže scene s puno tišine, gdje sa Selenom i Martyjem stojim mirno u sceni. Najdraži mi je trenutak iz druge sezone, kad Selena pokaže prilično dobru fizičku komediju, sličnu komičarskoj grupi The Three Stooges. To mi je bilo lijepo - kaže nam Steve.

Steve Martin igra Charlesa, pomalo zaboravljenoga glumca, koji je još fiksiran na svoje dane slave u kratkotrajnoj detektivskoj TV seriji koju uglavnom pamte bake i djedovi.

- Sviđa mi se ideja da igram karakter s kojim sam bio fasciniran cijeli život. Ljudi koji imaju intenzivne karijere 10 godina na televiziji i onda ništa, oni su i dalje slavni, ali ne rade - kaže Steve.

Prije snimanja ove krimi komedije, Steve je bio opsjednut s true crime dokumentarcima.

- Serije o ubojstvima su ustvari serije o ljudima. Kad sam prvi put počeo gledati takve serije, zanimalo me samo rješavanje zločina, a nove serije se više bave ljudskim emocijama, no mene zanima tehnička strana rješavanja zločina - objašnjava komičar.

Po čemu je ova serija drugačija od ostalih krimi komedija?

- Po tome što je čudna. Premisa je dobra. Imate troje ljudi koji se u nekoj normalnoj situaciji u zgradi nikad ne bi dobro slagali. Ne bi se ni poznavali - kaže komičar.

Osjećate li pritisak zato što je prva sezona bila tako uspješna?

- O, da! Apsolutno! Osjećam golemi pritisak jer želim da bude dobra. Kad su nam objašnjavali drugu sezonu, sjećam se da sam pomislio: O, ovo je iznenađenje.

Komičarka Amy Schumer i legendarna glumica Shirley MacLaine pridružili su se originalnoj postavi.

- Steven Spielberg bi bio dobar susjed u zgradi - dodaje Steve.

