Glumac Toma Medvešek govori o najzahtjevnijoj sceni u filmu: 'Ako se vidi samo guza, može'

Meni je kazalište dom. Kad sam imao četiri godine, tata, brat i ja smo gledali maminu predstavu, i kad nas tata nije dovoljno pazio, braco i ja smo se popeli na pozornicu i viknuli: 'Mama, mama!'. Ona je došla do nas, uputila tati oštar pogled i odmah se vratila ulozi, govori nam glumac Toma Medvešek (27).

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Sin je hrvatskih glumaca Nataše Dorčić i Svena Medvešeka, a prvu ulogu je imao sa sedam godina. Dva desetljeća kasnije Toma Medvešek može se pohvaliti glavnom ulogom u trileru Igora Mirkovića ''Slatka Simona''. Toma igra Zelenog, ovisnika o kocki, koji je dužan do grla kamatarima. Cura ga je izbacila iz stana, a novac za otplatu duga zarađuje radom u firmi koja pruža sex chat usluge.

Toma nije bio najsigurniji oko golotinje u filmu

- Meni je Igor kao redatelj oduševljenje. Može me opustiti pa tako mogu i sam donositi neke ideje, a ne da sam samo stisnut - priča nam.

Foto: Marko Lukunić/pixsell

Medvešeku se radnja filma odmah svidjela, a najzahtjevnija scena mu je bila ona koja nije bila u prvotnom scenariju.

- Mjesec dana prije snimanja Igor mi govori o sceni ispod tuša. Malo sam zastao jer mi je to prvi film, pa nisam bio najsigurniji što se tiče golotinje. No objasnio mi je da bi mi se samo vidjela guza. Pa sam mu odgovorio: 'Okej, ako je samo guza, može'. No to je bio najmanji problem. Najteže je bilo što smo to snimali po zimi, oko pola tri ujutro, cijelo vrijeme drhtim, kreće akcija i sad moram glumiti kako mi nije hladno - smije se Toma.

Za potrebe filma je naučio i njemački jezik.

- Tata mi dobro zna njemački, pa sam s njim prolazio kroz replike. Malo sam drhtao kad je on gledao film, ali ništa nije zamjerio oko njemačkog - dodaje glumac.

Foto: Patrik Samuel Cvetko/Privatni album/kolaž

Mladi Zagrepčanin kad ne glumi vrijeme voli provoditi planinareći i vozeći bicikl.

- No najviše me opušta kad se družim s kvartovskim prijateljima koje znam cijeli život. Dobro je za glavu malo se odmaknuti od posla - kaže Toma.

Foto: NOVA TV/PROMO

Trenutačno nema djevojku.

- Možda je sad vrijeme za nešto ozbiljno, ali pustit ću da se to desi samo od sebe. Ja sam u takvoj profesiji da sam na svim stranama i mislim da ni jednoj djevojci nije najugodnije kad vidi da njezin dragi na sceni ljubi drugu. Mogu to razumjeti jer sam sam i ja tako gledao bivše djevojke. Mislim da je za mene bolje imati nekoga tko nije iz moje profesije. Barem sam zasad shvatio da to nikako ne ide - smije se glumac.