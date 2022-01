Glumac Benedict Cumberbatch (45) izjavio je da je za njega lockdown bio sretno iskustvo jer je mogao provoditi vrijeme sa svojom obitelji.

Glumac je snimao za svoj najnoviji film, 'The Power of the Dog' na Novom Zelandu kada su nametnute mjere izolacije, piše Daily Mail.

Benedict, koji sa suprugom Sophie Hunter dijeli troje djece, Christophera (6), Hala (4) i Finna (3), objasnio je kako su na idiličnom mjestu 'našli novi dom'.

- Volio sam lockdown. Bio sam sa ženom i djecom, a moji mama i tata su došli da imaju trotjedno iskustvo s nama i vide svog sina kako jaše konja i upravlja stokom - rekao je Benedict.

Kada su počele mjere ograničenja, cijela je obitelj ostala zatvorena na Novom Zelandu i mogla je provesti neko dragocjeno vrijeme zajedno.

Tada je otkriveno da je obitelj odsjela u luksuznoj kućici za 16 tisuća kuna po noći na Novom Zelandu. Lokalni obožavatelji uočili su zvijezdu u Hawke's Bayu, regiji na istočnoj obali sjevernog otoka zemlje poznatoj po plažama i vinarijama. Imanje ima deset jutara zemlje, bazen i kućicu uz bazen, wellness, osam spavaćih soba i sedam kupaonica, kao i teniski teren i veliko igralište.