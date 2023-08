Glumački par pronašao je sreću u SAD-u, a sada očekuju sina

Imamo stan, auto i ovdje želimo dobiti dijete. Pričao je tako glumački par Miraj Grbić (47) i Marija Omaljev Grbić (40) za Večernji list 2014. Želja im se ispunila sedam godina kasnije.

Marija, koja je hrvatskoj publici najpoznatija po ulogama u serijama 'Zakon ljubavi', 'Dolina sunca', 'Lud, zbunjen, normalan' i 'Ruža vjetrova' te Miraj, kojeg mnogi pamte po ulozi Čombe u 'Lud, zbunjen, normalan', dobili su kćer Billie 2021. Sretnu vijest podijelili su i 2023., kada su otkrili da očekuju sinčića.

- Hej, zaboravili smo vam reći - napisala je glumica u utorak uz fotografiju svog povećeg trudničkog trbuščića. Potom je sretnu vijest objavio i Miraj. Uz video je otkrio kako će kćer Billie dobiti brata.

Osim u ljubavi, paru cvjeta i u karijeri. Upravo zbog nje, svoju sarajevsku adresu zamijenili su američkom. No, o tome ćemo kasnije. Krenimo od samog početka njihove ljubavi.

Foto: Ivana Ivanovic/ Pixsell

Tetovaža kao znak ljubavi

Miraj i Marija upoznali su se u Sarajevu, gdje je ona studirala. Vjenčali su se 2008., nakon tri godine veze. Dok je on od početka otvoreno pokazivao koliko mu se Marija sviđa, ona je bila vrlo suzdržana.

- Činilo mi se kao da pripadamo različitim svjetovima. Ja sam bila šminkerica, a on roker za kojeg se pričalo da je veliki zavodnik i boem. Godinu dana sam mu odolijevala, no on je bio uporan i osvojio me svojom kari­z­mom, šarmom i smislom za humor. 'Kapitulirala' sam kad je nedugo nakon što smo prohodali na grudima istetovirao moje ime - rekla je glumica za Gloriju 2008.

Foto: Almir Panjeta/PIXSELL

'Da me muž vara, išla bih krojiti svoju sreću bez njega'

Kasnije je, pak, otkrila kako bi supruga ostavila kada bi saznala da je nevjeran.

- Da me muž naočigled vara i da sam toliko nesretna, iako vjerujem u instituciju braka, ne bih ostala s takvom osobom, nego bih išla krojiti svoju sreću bez njega - rekla je Omaljev Grbić za Tportal 2010.

Foto: Instagram

Maštala o životu izvan Lijepe Naše - i to se ostvarilo

Glumica je svoj život s Mirajem zamišljala, kako je rekla za Tportal, u Los Angelesu. S nekoliko djece i jednim ili dva njemačka ovčara.

Bilo je to 2010., a 2013. Mariji se san i ostvario. Nakon što je Miraj dobio ulogu u nekoliko američkih filmova, među kojima je i 'Nemoguća misija: Protokol duh', u kojem je glumio s Tomom Cruiseom (61), otišli su živjeti u Los Angeles.

Foto: Filip Kozina

'Naša djevojčica stiže u listopadu'

Miraj i Marija postali su roditelji u listopadu 2021. Nekoliko mjeseci ranije objavili su sretnu vijest uz fotografiju s plaže. Par nam je u svibnju iste godine otkrio kako se pripremaju za kćerin dolazak.

- Tražimo veći stan ili kuću, čitamo knjige, mislim ja čitam knjige, googlam što smijem jesti, a što ne, iako ne jedemo proizvode životinjskog porijekla, uvijek ima nešto što se smije i ne smije jesti. Uglavnom trudim se barem šetati i kuhati što zdravije, iako se tu i tamo omaknu palačinke, pizza ili veganski burger - ispričali su za 24sata.

Često kćerine fotografije dijele na društvenim mrežama. Mnogi malenu uspoređuju s majkom te nestrpljivo isčekuju dolazak dječaka.