Obavijesti

Show

Komentari 0
Nexstage teatar

Glumci Katarina Baban i Matko Knešaurek otvorili vlastito kazalište: 'Bit će pristupačno...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Glumci Katarina Baban i Matko Knešaurek otvorili vlastito kazalište: 'Bit će pristupačno...'
9
Foto: Bruno Fantulin

Dugogodišnji prijatelji i glumački partneri po prvi puta ulaze u producentske vode, a publiku će osvojiti premijerom predstave 'Ljudina' 27. studenoga u kazalištu Knap...

Na hrvatskoj kazališnoj sceni rađa se nova priča - Nexstage teatar, autorski projekt glumaca Katarine Baban i Matka Knešaureka, dugogodišnjih kolega, prijatelja i kumova koji su sada zakoračili u prvo zajedničko producentsko putovanje. Njihova vizija je, kako kažu, jednostavna, ali snažna - stvarati kazalište koje nadahnjuje, zabavlja i iskreno progovara o suvremenom čovjeku.

RAZVESELILE 'FANOVE' Katarina Baban podijelila fotku s kolegicama iz omiljene serije: 'Tri generacije plavuša...'
Katarina Baban podijelila fotku s kolegicama iz omiljene serije: 'Tri generacije plavuša...'

'Otvaranjem Nexstage teatra, Baban i Knešaurek unose svježinu i autentičnost u domaću kazališnu produkciju. Njihova misija je stvarati kazalište koje je pristupačno, živo i istinito - mjesto gdje se publika smije, razmišlja i prepoznaje', najavili su novi projekt. 

Prva predstava „Ljudina“, koja će ujedno biti i premijerni naslov Nexstage teatra, bit će izvedena u četvrtak, 27. studenoga u 20 sati u kazalištu Knap (Ivanićgradska 41a, Zagreb), a karte za kupnju će biti dostupne na blagajni kazališta.

Foto: Bruno Fantulin

O predstavi 'Ljudina'

Predstava „Ljudina“ po prvi put na hrvatskoj kazališnoj sceni otvara pitanje predrasuda prema osobama niskog rasta, donoseći važan društveni dijalog o prihvaćanju i različitosti. Kroz humor i emociju, predstava hrabro propituje način na koji društvo gleda na različitost - i poziva na razumijevanje, empatiju i poštovanje.

Foto: Bruno Fantulin

Ova društveno odgovorna dimenzija projekta posebno je važna Katarini Baban i Matku Knešaureku, koji ističu da im je iznimno drago što njihov producentski prvijenac otvara upravo ovu temu:

"Željeli smo da naša prva predstava ima poruku i težinu. Da ne donosi samo smijeh, nego i razumijevanje. Ako nakon ‘Ljudine’ netko pogleda drugog čovjeka s više topline i manje osude - već smo uspjeli." Predstava tako nadilazi granice zabave i postaje snažna poruka o ljudskosti, prihvaćanju i važnosti da vidimo čovjeka, a ne razlike.

Foto: Bruno Fantulin

Dva života, dva potpuno različita svijeta - razdvojena svime, osim nemilosrdnom igrom sudbine. „Ljudina“ je topla, duhovita i emotivna priča o Danijelu i Tomi koje utjelovljuju Matko Knešaurek i Antun Brzak, kojima se životi neočekivano isprepletu jednom ostavinskom raspravom, otkrivajući mrežu odnosa, ponosa, strahova i potisnutih emocija. Pretpostavljenu pristojnost ubrzo zamijene borba ega, sjećanja i potrebe za pripadanjem.

Foto: Bruno Fantulin

Autorski tim

Predstavu režira Tihana Strmečki - redateljica, koreografkinja i plesna pedagoginja s bogatim međunarodnim iskustvom, koja je svoje znanje usavršavala u svjetskim centrima izvedbenih umjetnosti, osobito na Broadwayu u New Yorku. Strmečki potpisuje i režije kazališnih uspješnica poput „Punog pansiona” i „Iza paravana” u kazalištu Knap. Autorica teksta je Petra Cicvarić, čija duhovita i topla dramaturgija vješto balansira između smijeha i emocije. „Ljudina“ je komedija koja će vas nasmijati, ali i dirnuti do suza.

Foto: Bruno Fantulin

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima
SPEKTAKL ILI TRAILER ZA NEKI SF?

FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima

Haljina prekrivena američkim novčanicama, visoke čizme istog printa, duboki dekolte, blještavi lanac oko vrata i platinasta kosa u valovima. Upravo tako je Jelena Karleuša u srijedu stigla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever
ISPUNILA SI ŽELJU

FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever

Bivša natjecateljica iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu nevjerojatnom promjenom
Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka
'POVJERENJE JE NAGRADA'

Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka

Sisačka bolnica u kojoj je operiran poznati voditelj i novinar na svom profilu na društvenoj mreži objavila je tekst u kojemu otkriva kojim ih je riječima posebno motivirao i oduševio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025