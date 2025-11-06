Glumci Katarina Baban i Matko Knešaurek otvorili vlastito kazalište: 'Bit će pristupačno...'

Na hrvatskoj kazališnoj sceni rađa se nova priča - Nexstage teatar, autorski projekt glumaca Katarine Baban i Matka Knešaureka, dugogodišnjih kolega, prijatelja i kumova koji su sada zakoračili u prvo zajedničko producentsko putovanje. Njihova vizija je, kako kažu, jednostavna, ali snažna - stvarati kazalište koje nadahnjuje, zabavlja i iskreno progovara o suvremenom čovjeku.

'Otvaranjem Nexstage teatra, Baban i Knešaurek unose svježinu i autentičnost u domaću kazališnu produkciju. Njihova misija je stvarati kazalište koje je pristupačno, živo i istinito - mjesto gdje se publika smije, razmišlja i prepoznaje', najavili su novi projekt.

Prva predstava „Ljudina“, koja će ujedno biti i premijerni naslov Nexstage teatra, bit će izvedena u četvrtak, 27. studenoga u 20 sati u kazalištu Knap (Ivanićgradska 41a, Zagreb), a karte za kupnju će biti dostupne na blagajni kazališta.

O predstavi 'Ljudina'

Predstava „Ljudina“ po prvi put na hrvatskoj kazališnoj sceni otvara pitanje predrasuda prema osobama niskog rasta, donoseći važan društveni dijalog o prihvaćanju i različitosti. Kroz humor i emociju, predstava hrabro propituje način na koji društvo gleda na različitost - i poziva na razumijevanje, empatiju i poštovanje.

Ova društveno odgovorna dimenzija projekta posebno je važna Katarini Baban i Matku Knešaureku, koji ističu da im je iznimno drago što njihov producentski prvijenac otvara upravo ovu temu:

"Željeli smo da naša prva predstava ima poruku i težinu. Da ne donosi samo smijeh, nego i razumijevanje. Ako nakon ‘Ljudine’ netko pogleda drugog čovjeka s više topline i manje osude - već smo uspjeli." Predstava tako nadilazi granice zabave i postaje snažna poruka o ljudskosti, prihvaćanju i važnosti da vidimo čovjeka, a ne razlike.

Dva života, dva potpuno različita svijeta - razdvojena svime, osim nemilosrdnom igrom sudbine. „Ljudina“ je topla, duhovita i emotivna priča o Danijelu i Tomi koje utjelovljuju Matko Knešaurek i Antun Brzak, kojima se životi neočekivano isprepletu jednom ostavinskom raspravom, otkrivajući mrežu odnosa, ponosa, strahova i potisnutih emocija. Pretpostavljenu pristojnost ubrzo zamijene borba ega, sjećanja i potrebe za pripadanjem.

Autorski tim

Predstavu režira Tihana Strmečki - redateljica, koreografkinja i plesna pedagoginja s bogatim međunarodnim iskustvom, koja je svoje znanje usavršavala u svjetskim centrima izvedbenih umjetnosti, osobito na Broadwayu u New Yorku. Strmečki potpisuje i režije kazališnih uspješnica poput „Punog pansiona” i „Iza paravana” u kazalištu Knap. Autorica teksta je Petra Cicvarić, čija duhovita i topla dramaturgija vješto balansira između smijeha i emocije. „Ljudina“ je komedija koja će vas nasmijati, ali i dirnuti do suza.

