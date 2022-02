Iako su na velikom platnu golišave scene veoma erotične, većina hrvatskih glumaca tvrdi kako na setu ima strasti koliko i na nudističkoj plaži. Prvu scenu seksa zvijezda Grlićeva filma 'Neka ostane među nama' Nataša Dorčić (52) odglumila je s tadašnjim dečkom Svenom Medvešekom (55) na sijenu u 'Dirigentima i muzikašima', a u 'Mrtvoj točki', s Goranom Grgićem (55), glumi izbjeglicu koja na nagovor mladića pristaje nastupiti u peep showu.

- Bilo je zahtjevno jer smo morali dugo dahtati, glumiti seks, svršavanje i razgovor nakon toga, a sve u jednom kadru. Sve smo dobro isprobali prije snimanja pa smo, na opće čuđenje, završili sa samo tri ponavljanja - rekla je jednom.

Primjedbi Gorana Grgića 'Moram ti se ispričati ako mi se digne, ali moram ti se ispričati i ako mi se ne digne' uvijek se slatko smije te na tome primjeru objašnjava kako je važan otvoren odnos s filmskim partnerom.

- Ono što podrazumijeva život, podrazumijeva i scena pa mi nikad nije bilo neugodno snimati intimne scene - rekao je Grgić koji je Nataši bio čest partner na platnu.

Pitanje seksa ispred kamera demistificira

- U 'Ruskom mesu' snimao sam eksplicitnu scenu s Barbarom Nolom. Bili smo u liftu, potpuno mokri, a iza kamere je bio njezin muž. Poslije snimanja otišli smo na večeru i sve prepričali mojoj supruzi, kojoj je draže da to radim na filmu nego u stvarnosti - ispričao je Grgić koji smatra da u snimanju seksi scena nema ništa 'seksualno'.

- Ako se seks snima u velikim prostorijama, na set dolaze svi koji tamo inače ne zalaze pa je situacija složenija - objasnila je Nataša Dorčić i dodala:

- Nemam problema sa seksualnošću i vlastitim tijelom. Nudist sam i do prije nekoliko godina kad je stariji sin napunio dvanaest, nisam imala kupaonska vrata jer vjerujem da je zdravije biti otvoren nego stvarati frustracije. Seksualnost bi trebala biti prirodna stvar, a ne tabu tema, no pridaje joj se previše pozornosti jer ljudi nisu svjesni ni sebe ni drugih. Radi se o običnom nagonu koji ne treba mistificirati, trebamo se osloboditi kako bismo se mogli baviti mnogo važnijim životnim učenjima kao što su ljubav, suosjećanje ili vjera.

U 'Prepoznavanju', za koje je 1996. na filmskom festivalu u Puli nagrađena kao najbolja glumica, Goran Višnjić (48) joj je priznao da je obukao duple gaće 'za svaki slučaj'...

I Daria Lorenci (44) u svojem opusu ima više golišavih scena, a jedna od prvih bila je u filmu 'Netko će ostati neprimijećen'.

- Bila je to metafora Isusa. Stajala sam satima gola u kadi, u hladnoj vodi, sama na sceni i smrzavala se... no s vremenom sam se naviknula. Bilo je fizički neugodno, ali prije snimanja seksa, poljupca ili skidanja nemam tremu. Osjećam se golo ako mi nije jasna motivacija ili razlog snimanja scene - rekla je.

Partner je presudan

- Kad s nekim govoriš isti jezik - jezik glume možeš se prepustiti - ispričala je jednom prilikom Daria koja za partnera Mikija Manojlovića (70) ima samo riječi hvale.

- On je pravi profesionalac, čovjek i dobar prijatelj u kojega sam imala povjerenja i vjerovala sam da razmišljamo na isti način. Naravno, događa se da moraš snimati s ljudima koje ne osjetiš tako bliskima, ali tada te zaštiti profesionalna dimenzija. Na filmu su intimne scene kratke i djeluju spontano, no na setu je sve to koreografija: sjedni tu, primi je tamo, ti njega ovdje... Nema neugode, sve je to posao - rekla je.

- Najbolje odglumljen seks na filmu je Monster's Ball - priznala je jednom i Leona Paraminski (41) te dodala:

- Iako mi Halle Berry nije najdraža glumica, s Billyjem Bobom Thorntonom odglumila je vrhunski. Scena je toliko prirodna da djeluje vjerodostojno.

No, crnoj oskarovki nikad se nije bilo ugodno skinuti se na filmu.

- Oduvijek sam se divila Kate Winslet koja djeluje kao da uživa glumiti gola - kaže Halle Berry (54).

Ipak, Kate tvrdi drukčije

- Akademija me nije pripremila na neugodnosti koje će me dočekati na snimanju 'Titanica', no srećom, Leo mi je odlično 'legao'. U škakljivim scenama samo zatvorim oči i zamislim da je kraj mene, to mi pomaže da se riješim treme - tvrdi Kate Winslet (45).

No, na 'Putu oslobođenja' nikako se nije mogla uživjeti u maženje s DiCapriom (46). Iza kamere je bio njezin muž.

I latino ljepotica Eva Mendes (46) bezuspješno je pokušavala nagovoriti redatelja 'We Own The Night' da izbaci scenu u kojoj se samozadovoljava za Joaquina Phoenixa (46).

- Bila sam toliko uplašena da sam htjela pobjeći - tvrdi Eva Mendes.

Tremu je razbila maratonskim razgovorom s ekipom, no kad riječi ne pomažu, najbolje se opustiti alkoholom, tvrdi Kate Bosworth (37) koja je u '21' divlju scenu seksa snimila pijana.

Karizmatični ljepotan Johnny Depp (57) poznat je po neobičnim zahtjevima, uključujući i posebnu glazbu obaveznu za vrijeme maženja, dok je škotskoj zvijezdi Ewanu McGregoru (49), pak, najteže skriti uzbuđenje.