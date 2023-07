Glumci Slaven Knezović i Joško Ševo sudjelovali u 'tučnjavi' : Evo što se događa u Kamenu...

Baklje, dim, povici, psovke i tučnjava – sve se to odvijalo u malom dalmatinskom mjestu Kamen koje ovakve navijačke nerede ne pamti. I mladi i stari navijači odlučili su šakama 'obraniti' boje svog kluba u dresovima i sa šalovima oko vrata ispred mnogobrojnih okupljenih prolaznika koji su s nevjericom promatrali što se to događa.

Foto: PROMO

Među njima bili su i poznati hrvatski glumci Slaven Knezović (55) i Joško Ševo (64) koji su se čak i međusobno obračunali potukavši se nasred ceste – no samo za potrebe snimanja nove RTL-ove dramske serije 'San snova'.

Na setu u Makarskoj dio glumačke postave serije, predvođene redateljem Goranom Rukavinom, snimio je dio scena, a prelijepi grad podno Biokova poslužio je kao idealna kulisa za malo mjesto Kamen, rodno selo brojnih protagonista pa tako i glavnog junaka, mladog nogometaša Alen Stošića kojeg će utjeloviti Marko Braić (32). Uz njega, na setu u Makarskoj snimali su još i Emir Hadžihafizbegović, Žarko Radić, Ivana Krizmanić, Andrijana Vicković, Josip Brakus, Tea Šimić, Joško Ševo te mnogi drugi.

Foto: PROMO

- Smiješna situacija je bila tučnjava, ali smo je kolega Ševo i ja uspješno odradili, a za to je angažirano i mnogo statista - prisjeća se Knezović pa dodaje: 'Lijepo je bilo snimati u Makarskoj, u jednom prelijepom gradu uz more, sve je uvijek puno ljepše uz more.'

S njim se slaže i njegov kolega Joško Ševo koji je, ističe, odmah pristao na još jednu suradnju s autorima Vladom Bulićem, Mirnom Miličić te redateljem Goranom Rukavinom.

- Gotovo nisam ništa ni pitao kad sam čuo tko je tim koji radi na seriji. Gotovo sam bianko pristao, što inače nikad ne radim, priča Ševo.

Foto: PROMO

- Unaprijed sam se veselio tom terenu u Makarskoj, volim Makarsku! Scena tučnjave bila je sjajna i izvrsno mi je bilo glumiti s mojim kolegom Knezovićem, mislim da smo bili izvrsno pripremljeni za nju. Sigurno će to na kameri izgledati spektakularno, s bakljama i navijačima, jedna dobra i zanimljiva scena, Slaven mi je uvijek izvrstan partner, tako da smo baš obojica uživali. Veselim se vidjeti finalni proizvod, ali kad redatelj Rukavina kaže da je dobro, onda ja ne sumnjam - rekao je.

Suradnja među glumcima i ekipom na setu, ističu, sjajna je od prvog dana.

- Radi se punom parom, svi smo se uskladili i, što bi se reklo, uspješno plovimo. Primijetio sam tijekom snimanja u Makarskoj i koliko to samim ljudima dolje znači kada dođe ovakav projekt u njihov grad. Svi su voljni pomoći, podrška su, svi su u nekoj dobroj vjeri. Baš je ugodno u cijeloj toj atmosferi i okruženju, cijeli grad nas je podržavao i stoji uz to što mi radimo i to je zaista fenomenalan osjećaj - nadodao je.

Foto: PROMO

Inače, Slaven Knezović u novoj RTL-ovoj seriji 'San snova' zaigrat će lik Ante Romića, čovjeka sa sela, tvrdoglavog, temperamentnog i tvrdog, baš poput njegova rodnog kraja – Kamena. Ante je otac mlade odvjetnice Maje (Tea Šimić) i lijenog, ali iznimno talentiranog nogometaša Matea (Josip Brakus) koje odgaja sa suprugom Tonkom (Andrijana Vicković). Susjedi ga doživljavaju pomalo kao seoskog redikula, no ta šala na njegov račun njegov je pokretač. Anti je najvažnija slava u selu, a novac ga zapravo manje zanima.