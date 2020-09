Glumac Lujo Kunčević postat će otac: Pokazali fotku ultrazvuka

Par je svoju vezu priznao javno krajem prošle godine. 'Kupidova strelica pogodila me iz vedra neba. Kako smo se Sara i ja upoznali, neću vam odati', rekao je Lujo

<p>Glumac <strong>Lujo Kunčević</strong> (30) i zagrebačka manekenka <strong>Sara Spinčić</strong> (23) pohvalili su se kako će postati roditelji. Fotografirali su se u Makarskoj držeći snimku ultrazvuka bebe. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Reality brakovi</strong></p><p>'1+1=3', napisala je Sara i dobila mnoštvo poruka prijatelja u kojima im čestitaju na bebi. </p><p>Par je svoju vezu priznao javno krajem prošle godine. </p><p>- Kupidova strelica pogodila me iz vedra neba. Kako smo se Sara i ja upoznali, neću vam odati, no ako me pitate što mi se svidjelo kod nje, mogao bih vam ispisati cijeli časopis - rekao je Lujo za<a href="https://story.hr/Celebrity/a122458/NOVA-LJUBAV-DOMACEG-GLUMCA-Iz-vedra-neba-pogodila-me-Kupidova-strelica.html" target="_blank"> Story</a>. </p><p>Sara je inače, kako piše na njezinom Instagram profilu, i pjevačica te back vokalistica pjevača <strong>Željka Bebeka</strong> (74).</p><p>Glumac je prije Saru ljubio Miss Universe <strong>Ivanu Mišuru</strong> (31) i studenticu fizioterapije <strong>Petru</strong> (22). </p>