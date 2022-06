Glumica i političar Miletić opet 'uhvaćeni': 'Držali su se za ruke, izgledali su vrlo zaljubljeno'

Glumica Kristina Krepela (42) i Marin Miletić (42), saborski zastupnik Mosta, nedavno su uhvaćeni u šetnji Maksimirom u Zagrebu, a danas su zajedno posjetili i jedan event.

- Par je došao zajedno držeći se za ruke i izgledali su vrlo zaljubljeno - kaže nam čitatelj.

Marin je došao u ležernom izdanju u bijeloj košulji i sivim traper hlačama, dok je Kristina očarala modnom kombinacijom crno, bijelom haljinom i crnim jednostavnim sandalama.

Svoju vezu još uvijek nisu predstavili javnosti, a nedavno smo kontaktirali i Miletića vezano uz ova šuškanja i šetnju Maksimirom.

- Šetam svaki dan s ljudima. Smatram da je sav moj život koji je na raspolaganju hrvatskoj javnosti vezan za moj posao i saborski mandat. Ovo ostalo je moj privatan život i molim da to poštujete. To je to - kratko nam je poručio Miletić.

Na tu temu kontaktirali smo i glumicu.

- Pa, zar se ne smijem prošetati ni s kim bez da me pitaju je li to netko novi u mom životu - našalila se Kristina pa nastavila:

- Svi znaju da nikad nisam previše pričala o svom životu. Privatno je privatno i po tom pitanju sam diskretna i povučena osoba, tako da to držim za sebe. Moj privatni život je moja oaza i moje utočište - rekla nam je glumica.

