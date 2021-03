Prva epizoda dramske serije 'Dnevnik velikog Perice' na HRT-u je emitirana u ponedjeljak, a projekt koji publiku vraća u neka stara, po mnogima ljepša zagrebačka vremena, svojevrsni je nastavak klasika 'Tko pjeva zlo ne misli', kojeg obožavaju generacije. Nije vjerojatno bilo bolje osobe za razgovor o Brešanovoj seriji od Mirjane Bohanec-Vidović (81), sopranistice i glumice koja se prije 50 godina proslavila ulogom Ane Šafranek.

- Zvoni telefon otkako je emitirana epizoda, a reakcije su vrlo pozitivne. Dobro, mene doduše uglavnom zovu prijatelji pa su onda i oduševljeni, ali ja sam isto zadovoljna viđenim. Serija je tek počela, još se sve mora zaplesti, vidjet ćete i sami. Sviđa mi se što na televiziji imamo jedan ovakav 'smireni' projekt. Stalno je neka akcija, jurnjava, pucanje, a ovo je onako, ležerno - govori nam Bohanec.

Od Golikovog kultnog filma iz 1970. prošlo je pet desetljeća i puno se toga promijenilo. Od glumačke garde još je samo ona među živima.

- Da, i mali Perica naravno, ali on je danas profesor. Nije poslije glumio. Svi moji, Relja, Mia, Franjo, svi su nas već napustili, samo se ja još nekako držim - kaže.

Serija započinje upravo opraštanjem njezinog lika od gospodina Fulira. U seriji je to događaj koji je gospođu Šafranek jako pogodio. Prije nekoliko godina napustio nas je i Relja Bašić, što ju je pak pogodilo osobno.

- Svi moji kolege tadašnji iz filma bili su sjajni. Meni je to bio prvi takav veliki filmski projekt i nisam bila među iskusnijima, ali Mia Oremović i Relja su mi pomogli da se snađem. Dobro smo se slagali, Relja je uvijek bio raspoložen za šalu, sve je nasmijavao, a kasnije smo ostali i dobri prijatelji, do zadnjih njegovih dana - prisjetila se.

Serija se također snimala na zagrebačkom Gornjem gradu, a logično, pojavila se i određena nostalgija za minulim vremenima.

- Sjećam se svega ponekad kao da je to bilo nedavno. Slike su žive. Maksimir, dvorište, Basaričekova ulica, gostionica kod Žnidaršića, a danas 'Pod starim krovovima'... Vežu me neke prelijepe uspomene za taj film i te godine - priznaje Bohanec.

Posljednjih godina veliku popularnost zabilježila je i istoimena predstava 'Tko pjeva zlo ne misli' u zagrebačkom HNK. Još uvijek se izvodi, a glumica i sopranistica ispričala nam je kako ju je gledala još na premijeri.

- Jako mi se svidjela predstava, moram to reći. Svima je toplo preporučujem. Ona nema veze s filmom i ne može imati veze s filmom. To je predstava. Rene Medvešek je napravio odličan posao, ljudi pjevaju iz publike, dobacuju refrene, znaju napamet već neke dijelove i to je veliku uspjeh. Moj lik igrala je Zrinka Cvitešić. Ona je Anu Šafranek odigrala onako kako je ona zamislila, drugačije nego ja jer za imitacijom i nema potrebe. Ma bila je briljantna - prepričava nam.

Poziv na set i ponovno snimanje nakon dugo vremena iznenadili su je. Glumački posao u 50 godina od filma poprilično se promijenio. Bila je toga svjesna, no ponovno se sjajno snašla u svojoj ulozi.

- Mene je to odmah jako interesiralo. Bojala sam se, moram priznati. Znala sam da se danas to sve snima na brzinu, da nema puno vremena, ali gospodin Brešan savjesno nas je pripremio za sve. Imali smo čitaće probe kao i kod gospodina Golika, što je meni osobno jako puno pomoglo. Vrlo je to naporno, po 12 sati smo radili. Prije se nikad nije tako dugo snimalo, danas sve ide brže. Unatoč svemu, meni je ponovno bilo jako lijepo - priznaje.

Zaustaviti ih nije mogla ni pandemija korona virusa, u jeku koje su snimali seriju.

- Ne razmišljate vi glumci toliko o tome dok radite, ali jako smo pazili. Morali smo. Svi osim nas koje se snima nosili su maske, mjerila se svakodnevno temperatura i poštovao protokol. Možda će to zvučati i malo smiješno, ali atmosfera je bila toliko dobra da smo zaključili da ovdje ni virus ne može upasti i poremetiti nas - govori.

Prva epizoda obećava, a publika posebno hvali povratak legendarne glumice. Pitaju se zašto češće nije glumila u filmovima u svojoj karijeri.

- Moja najveća ljubav ipak su bili kazalište i opera. Kad snimaš film moraš biti odsutan par mjeseci, a ja sam htjela pjevati. Trebala sam održavati svoju formu, svakodnevno vježbati... Nije moguće bilo oboje. Ne žalim ni za čime, bavila sam se onime što sam najviše voljela - zaključila je.