Glumica iz Euforije objasnila zašto neki ne vole raditi s kontroverznim redateljem

Glumica Chloe Cherry, zvijezda HBO-ove hit serije "Euforija", ponudila je svoje viđenje zašto neki glumci možda ne uživaju u radu s kreatorom serije Samom Levinsonom. Serija, u kojoj glavnu ulogu tumači Zendaya, postala je globalni fenomen, no tijekom godina pratile su je kontroverze vezane uz Levinsona, ponajviše zbog navodne nelagode nekih glumaca zbog količine golotinje te glasina o teškim radnim uvjetima.

U nedavnom intervjuu za Glamour, Cherry je istaknula kako osobno uživa u suradnji s Levinsonom, no na pitanje zašto to možda nije slučaj sa svima, dala je vrlo direktan odgovor.

​- Mislim da je to zato što on ima vrlo jasnu viziju kako sve treba izgledati. Postoje ljudi kojima se, pretpostavljam, jednostavno ne sviđa koliko je precizan u tome kako zamišlja svaki detalj serije. Ja sam pak glumica kojoj se sviđa način na koji Sam Levinson režira - objasnila je.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Dodala je kako cijeni njegovu kreativnu metodu koja uključuje i iznenadne promjene na setu.

​- Sviđa mi se što će na setu iznenada promijeniti mišljenje i reći: ‘Čekajte, ne, idemo ovako. Ovo bi bilo ludo. Zapravo, imam novu ideju!’ To mi se sviđa. Volim njegovu sigurnost oko svega što likovi nose i govore, ali pretpostavljam da je nekima to jednostavno previše - rekla je Cherry.

Njezini komentari dolaze u kontekstu višegodišnjih glasina o problemima na setu. Jedna od najčešćih tema bila je nelagoda glumica zbog količine golotinje. Sydney Sweeney, koja glumi Cassie, izjavila je kako je tražila od Levinsona da izbaci neke scene u kojima je trebala biti bez majice, što je on prihvatio bez pogovora. Slična iskustva imale su i Minka Kelly te Martha Kelly, koje su također potvrdile da je redatelj bio otvoren za promjene nakon što su izrazile svoju nelagodu.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Međutim, izvještaji o teškim uvjetima na snimanju uključivali su tvrdnje o iscrpljujućim radnim danima koji su trajali i do 17 sati, navodno zbog Levinsonove sklonosti improvizaciji i radu bez unaprijed pripremljene liste kadrova. Dok su neki, poput glumca Colmana Dominga, branili produkciju tvrdeći da je takav tempo uobičajen i da je Levinson "jedan od najljubaznijih redatelja", drugi izvori opisivali su atmosferu kao kaotičnu.

Osim pritužbi na uvjete, seriju su obilježili i navodni sukobi. Odlazak glumice Barbie Ferreire, koja je glumila Kat, uoči treće sezone potaknuo je špekulacije o svađi s Levinsonom, iako je ona kasnije izjavila da se radilo o zajedničkoj odluci. U novije vrijeme, mediji poput The Hollywood Reportera pisali su o "zahlađenju" odnosa između Levinsona i glavne zvijezde Zendaye, koja je ujedno i producentica serije. Navodno je postojao i spor oko scenarija za treću sezonu, koji su i Zendaya i HBO prvotno odbili. Nijedna strana nikada nije javno komentirala te tvrdnje.

*uz korištenje AI-ja

