Nova epizoda 'Euforije' šokirala fanove: 'Jako sadistička scena!'

Treća sezona HBO-ove hit serije "Euforija" emitirala je svoju pretposljednju epizodu i donijela jedan od najbrutalnijih trenutaka u povijesti serije. Priča nastavlja pratiti Cassie kao djevojku s OnlyFansa, Rue koja radi kao tajna agentica pokušavajući srušiti Alamo za DEA-u te Natea, koji duguje milijun dolara opasnim kriminalcima.

Sezona je već imala više viralnih trenutaka, uglavnom vezanih uz bizarne tjedne scene golotinje Sydney Sweeney, no nova je epizoda šokirala obožavatelje sadističkom smrću jednog od glavnih likova. Nakon šest epizoda u kojima su ga kriminalci kojima duguje novac gotovo karikaturalno premlaćivali, čini se da je Nateu Jacobsu isteklo vrijeme. Lik Jacoba Elordija biva otet, a Cassie dobiva rok da plati njegov dug od milijun dolara.

POGLEDAJTE GALERIJU: Bizarne scene Sydney Sweeney u Euforiji

Kako bi ga kaznili, kriminalci ga živog zakopaju u lijes. U napetoj sceni Maddy uspijeva uvjeriti Alamoa da pomogne Cassie te oni pronalaze mjesto gdje je Nate pokopan i izvlače ga. Nažalost, prekasno. Kroz cijev za zrak u lijes se uvukla zmija čegrtuša i usmrtila ga.

Sam Levinson: 'Dao sam publici što je htjela'

Govoreći za Esquire o Nateovoj smrti, tvorac "Euforije" Sam Levinson istaknuo je činjenicu da je on bio prilično univerzalno omražen lik u seriji. Otkrio je da je ovakav kraj bio namjeran kako bi se poigrao s očekivanjima publike koja je priželjkivala njegovu kaznu, piše LADbible.

​- Postoji ta smiješna stvar gdje znam što publika želi u smislu pravde ili karme i, imajući to na umu, uvijek razmišljam: 'Pa, kako im to mogu dati?' Kako im mogu dati ono što žele, ali to učiniti toliko stravičnim i tjeskobnim da do trenutka kad se dogodi, publika više nije sigurna da je to uopće željela? - objasnio je.

Foto: Screenshot

Levinson je objasnio da je želio publici dati ono što traže, ali na "užasan i anksiozan način". Priznao je da je prvotna ideja bila još mračnija, inspirirana filmom "The Candy Snatchers" iz 1973. godine, gdje lik umire od gušenja dok je živ zakopan. Pisac je izjavio da su za snimanje koristili pravu čegrtušu, koja je zamijenjena svojom neotrovnom dvojnicom tek kada je stavljena u lijes s glumcem Elordijem. Levinson je dodao kako ga je uzbuđivala činjenica da su likovi završili srednju školu i sada se nalaze u stvarnom svijetu.

​- Oni su u stvarnom svijetu i posljedice su stvarne. Nema sigurnosne mreže. Sviđa mi se taj Divlji zapad, taj granični aspekt gdje možeš nešto stvoriti od sebe, ali ćeš morati živjeti s posljedicama - rekao je.

Podijeljene reakcije obožavatelja

Čini se da je glumac Jacob Elordi bio prilično pomiren s Nateovom smrću. U videu iza kulisa epizode, govorio je o tome kako je u lijesu sa zmijom bilo ugodno jer je životinja bila "pospana".

​- To je gorko-slatka stvar, ova serija je ogroman dio ne samo moje karijere, već i mog života. Bilo je nevjerojatno i tako sam ponosan što sam bio dio ovoga - dodao je.

Obožavatelji na internetu bili su podijeljeni oko scene Nateove smrti. Dok su se neki radovali što je omraženi lik konačno dobio što je zaslužio, drugi su bili jednostavno u šoku zbog jezivog načina na koji se to dogodilo.

"Moram priznati, ovo je jedna od najnapetijih i najsadističnijih scena kojima sam ikad svjedočio na televiziji. Imat ću noćne more o Nateovoj smrti danima", napisao je jedan obožavatelj na Twitteru.

Drugi je obožavatelj na Redditu komentirao: "Ne mogu prestati razmišljati o tome kako je Nate umro na objektivno lud način, ali mi se svejedno nekako činilo neceremonijalno."

S njim se složio i treći: "Nateov lik je tako nevjerojatno potraćen... ta smrt je djelovala tako antiklimaktično. Od istinski uvjerljivog lika u prvoj i drugoj sezoni postao je samo sredstvo radnje koje cijelu sezonu nije radilo ništa osim što su ga mučili."

*uz korištenje AI-ja

