Glumica iz 'Kumova' o teškom razdoblju: 'Bila sam izbjeglica, puna jada, potpuno izgubljena'

Glumica Daria Lorenci Flatz (47), koju trenutačno glumi Jadranku Macan u seriji 'Kumovi', prisjetila se ovih dana ratnih godina, razdoblja kad je kao tinejdžerica pobjegla iz rodnog Sarajeva. Napisala je na Instagramu da se bojala i osjećala jadno.

- Kad sam došla u Zagreb, kao izbjeglica, puna jada, straha, boli, u pubertetu, izgubljena potpuno - napisala je pa otkrila gdje se osjećala dobro.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Nasip je bilo moje mjesto. Prvo mjesto u Zagrebu za koje sam se vezala. Primio je svu moju usamljenost i bol... 30 godina poslije, i dalje mu se vraćam - zaključila je glumica.

Foto: Instagram/screenshot

Daria je iz rodnog grada pobjegla sa samo 16 godina, a u Zagrebu je započela novi život.

- To me je potpuno odredilo. Što su moja djeca bliža tim godinama, čini mi se sve luđim i nestvarnijim to što se dogodilo meni i mojoj generaciji. Rekli su mi: 'Od sutra je rat' i zatim sam doslovno, samo sa školskom torbom, direktno iz škole u Sarajevu, došla u Zagreb. To mi je bila ulaznica u život - rekla nam je ranije.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL