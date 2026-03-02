Glumica iz mnogima omiljene serije sad je neprepoznatljiva: U 'goloj' haljini istaknula liniju

Mindy Kaling, jedna od najutjecajnijih autorica i producentica u Hollywoodu, obilježila je dodjelu nagrada Actor Awards spektakularnim povratkom na crveni tepih nakon dvanaest godina. No, njezin modni odabir, koji je oduševio kritiku i publiku, ostao je u sjeni trenutka koji su obožavatelji dugo čekali – ponovnog okupljanja s kolegicama iz kultne serije The Office.

Mindy Kaling privukla je sve poglede u odvažnoj kreaciji dizajnerice Yare Shoemaker, savršeno odgovorivši na temu večeri "Reimagining Hollywood Glamour from the '20s and '30s". Njezina kombinacija strukturiranog baršunastog peplum topa s prozirnim panelom na struku i duge pletene suknje s detaljima od kamenčića izazvala je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gdje su obožavatelji pisali kako "redefinira glamur". Njezin izgled upotpunile su duge baršunaste rukavice.

Foto: Caroline Brehman

Ipak, najemotivniji trenutak večeri dogodio se na pozornici. Kaling su se pridružile kolegice iz serije The Office, Jenna Fischer (Pam Beesly), Angela Kinsey (Angela Martin) i Ellie Kemper (Erin Hannon), kako bi zajedno uručile nagradu za najbolji glumački ansambl u humorističnoj seriji.

Njihov zajednički nastup bio je ispunjen smijehom i nostalgijom, a Kaling je duhovito primijetila kako su one "žene koje su preživjele sezone od dvadeset dvije epizode", aludirajući na zahtjevan tempo snimanja s početka 2000-ih.

Foto: Mario Anzuoni

Od scenaristice početnice do holivudske elite

Iako je danas sinonim za uspjeh, put Mindy Kaling bio je sve samo ne lagan. Karijeru je započela kao stažistica u emisiji Late Night with Conan O'Brien, a prvu veću pažnju privukla je 2002. godine off-Broadway predstavom Matt & Ben, koju je napisala i u kojoj je glumila s prijateljicom Brendom Withers. Pravi proboj dogodio se dvije godine kasnije, kada ju je producent Greg Daniels, sa samo dvadeset četiri godine, angažirao kao scenaristicu i glumicu za američku verziju serije The Office. Bila je jedina žena u originalnom osmeročlanom scenarističkom timu i ubrzo je postala jedan od ključnih kreativnih glasova serije.

Osim što je utjelovila legendarnu Kelly Kapoor, brbljavu i opsjednutu pop-kulturom predstavnicu korisničke službe, Kaling je potpisala scenarije za čak dvadeset četiri epizode, uključujući i neke od najomiljenijih, poput "Niagara" i "The Injury". U nedavnom intervjuu za Variety, osvrnula se na te početke.

Foto: Mitchell Haaseth

​- Kako starim, sve više shvaćam koliko sam sreće imala s tim poslom. Bio je to moj prvi pravi angažman. Ne samo da mi je osigurao osnovne potrebe, već sam dobila priliku osam godina intenzivno učiti o pisanju komedije i glumi, okružena ljudima poput Stevea Carella i Grega Danielsa. To je u potpunosti usmjerilo moju karijeru - rekla je.

Televizijski imperij koji neprestano raste

Nakon završetka serije The Office, Kaling je nastavila nizati uspjehe. Njezina produkcijska kuća Kaling International postala je tvornica hitova, a ona se etablirala kao jedna od najproduktivnijih autorica današnjice. Njezina nova sportska komedija Running Point, s Kate Hudson u glavnoj ulozi, postala je hit na Netflixu i već je obnovljena za drugu sezonu koja se očekuje u proljeće 2026. godine.

Foto: Caroline Brehman

Paralelno s tim, njezina uspješnica The Sex Lives of College Girls nastavlja s emitiranjem na platformi Max, a za ovu godinu najavljena je i potpuno nova serija Not Suitable for Work na Huluu, koja prati živote mladih profesionalaca u New Yorku.