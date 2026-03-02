Mindy Kaling privukla je pozornost na crvenom tepihu uoči dodjele nagrade Actor u Los Angelesu svojom prozirnom kombinacijom, a tijekom večeri je i pozirala s kolegicama iz serije koja ih je proslavila
Glumica iz mnogima omiljene serije sad je neprepoznatljiva: U 'goloj' haljini istaknula liniju
Mindy Kaling, jedna od najutjecajnijih autorica i producentica u Hollywoodu, obilježila je dodjelu nagrada Actor Awards spektakularnim povratkom na crveni tepih nakon dvanaest godina. No, njezin modni odabir, koji je oduševio kritiku i publiku, ostao je u sjeni trenutka koji su obožavatelji dugo čekali – ponovnog okupljanja s kolegicama iz kultne serije The Office.
Mindy Kaling privukla je sve poglede u odvažnoj kreaciji dizajnerice Yare Shoemaker, savršeno odgovorivši na temu večeri "Reimagining Hollywood Glamour from the '20s and '30s". Njezina kombinacija strukturiranog baršunastog peplum topa s prozirnim panelom na struku i duge pletene suknje s detaljima od kamenčića izazvala je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gdje su obožavatelji pisali kako "redefinira glamur". Njezin izgled upotpunile su duge baršunaste rukavice.
Ipak, najemotivniji trenutak večeri dogodio se na pozornici. Kaling su se pridružile kolegice iz serije The Office, Jenna Fischer (Pam Beesly), Angela Kinsey (Angela Martin) i Ellie Kemper (Erin Hannon), kako bi zajedno uručile nagradu za najbolji glumački ansambl u humorističnoj seriji.
Njihov zajednički nastup bio je ispunjen smijehom i nostalgijom, a Kaling je duhovito primijetila kako su one "žene koje su preživjele sezone od dvadeset dvije epizode", aludirajući na zahtjevan tempo snimanja s početka 2000-ih.
Od scenaristice početnice do holivudske elite
Iako je danas sinonim za uspjeh, put Mindy Kaling bio je sve samo ne lagan. Karijeru je započela kao stažistica u emisiji Late Night with Conan O'Brien, a prvu veću pažnju privukla je 2002. godine off-Broadway predstavom Matt & Ben, koju je napisala i u kojoj je glumila s prijateljicom Brendom Withers. Pravi proboj dogodio se dvije godine kasnije, kada ju je producent Greg Daniels, sa samo dvadeset četiri godine, angažirao kao scenaristicu i glumicu za američku verziju serije The Office. Bila je jedina žena u originalnom osmeročlanom scenarističkom timu i ubrzo je postala jedan od ključnih kreativnih glasova serije.
Osim što je utjelovila legendarnu Kelly Kapoor, brbljavu i opsjednutu pop-kulturom predstavnicu korisničke službe, Kaling je potpisala scenarije za čak dvadeset četiri epizode, uključujući i neke od najomiljenijih, poput "Niagara" i "The Injury". U nedavnom intervjuu za Variety, osvrnula se na te početke.
- Kako starim, sve više shvaćam koliko sam sreće imala s tim poslom. Bio je to moj prvi pravi angažman. Ne samo da mi je osigurao osnovne potrebe, već sam dobila priliku osam godina intenzivno učiti o pisanju komedije i glumi, okružena ljudima poput Stevea Carella i Grega Danielsa. To je u potpunosti usmjerilo moju karijeru - rekla je.
Televizijski imperij koji neprestano raste
Nakon završetka serije The Office, Kaling je nastavila nizati uspjehe. Njezina produkcijska kuća Kaling International postala je tvornica hitova, a ona se etablirala kao jedna od najproduktivnijih autorica današnjice. Njezina nova sportska komedija Running Point, s Kate Hudson u glavnoj ulozi, postala je hit na Netflixu i već je obnovljena za drugu sezonu koja se očekuje u proljeće 2026. godine.
Paralelno s tim, njezina uspješnica The Sex Lives of College Girls nastavlja s emitiranjem na platformi Max, a za ovu godinu najavljena je i potpuno nova serija Not Suitable for Work na Huluu, koja prati živote mladih profesionalaca u New Yorku.
