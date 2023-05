Zvijezda Big Brothera potpuno si je unakazila lice: Sada ga spašava opasnom operacijom...

Glumica Danniella Westbrook (49) napravila je brojne estetske i plastične operacije kojima si je unakazila lice te se sada podvrgnula još nekoliko operacija kako bi isto lice 'spasila'.

Foto: RMTB

Iako je glumica priznala da je kao mlađa obožavala plastične operacije, zbog njih je imala mnoge probleme s truljenjem i slabljenjem kostiju lica, kao i s utonulim i natečenim licem. No, sada je Westbrook pokušala spasiti stvari rekonstrukcijom.

Danniella je snimljena ovih dana u Turskoj gdje se podvrgnula operaciji rekonstrukcije lica, a paparazzi su je uhvatili na ležaljci pored bazena kako se sunča. Nosila je narančasti kupaći kostim te je imala zavoje na licu.

Foto: RMTB

Glumica i zvijezda Big Brothera je operirala nos, zategnula trbuh, a masne naslage s trbuha su joj stavljene u lice, koje je također potpuno zategnuto.

Iako se podvrgnula mnogim operacijama, ovoga se zahvata toliko bojala pa je čak i napisala oporuku.

Foto: RMTB

Prisjetimo se, engleska voditeljica i glumica u jednom je intervjuu priznala je da je ušmrkavala kokain dok je rađala sina Kaija 1996. godine.

- Sve koji su bili u rađaoni zamolila sam da izađu vani kako bih uzela kokain - rekla je tada Danniella te dodala da je krala novac od supruga kako bi si mogla kupiti drogu, a u knjizi koju je izdala prošli tjedan 'Faith, Hope and Clarity' opisala je najstrašnije trenutke svog života.

Foto: RMTB

U knjizi je pisala o 48-satnom silovanju koje je preživjela 90-ih godina nakon što su je trojica muškaraca zatočili u stanu. O ovom stravičnom događaju prije objavljivanja knjige nisu znali ni njezina obitelj ni prijatelji koji su ostali šokirani nakon spomenutih ulomaka.

- Dugovala sam im pet tisuća funti. Upali su u moju kuću i zahtijevali novac koji nisam imala. Tada su me oteli, odveli u mali stan blizu mog doma i 48 sati me silovali. Jedan za drugim su se izmjenjivali na meni, a drogirali su me kako im ne bih pobjegla - napisala je u knjizi.

Najčitaniji članci