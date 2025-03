Glumica je najavila memoare o burnim vezama s holivudskim zvijezdama: 'Bit će šokantno'

Glumica Bai Ling (58), poznata po ulogama u filmovima 'The Crow', 'Red Corner' i 'Anna i kralj', najavila je da će napisati memoare 'My Outrageous Romances In Hollywood'. Navela je da će u knjizi otkriti detalje svojih burnih romansa s holivudskim zvijezdama, a tvrdi da će sadržaj šokirati čitatelje. Za objavu ju je inspirirala Britney Spears.

Ranije su glumicu povezivali s mnogim slavnim muškarcima, među kojima su Mickey Rourke, Nick Carter, Lionel Richie i Chris Isaak.

- Bila sam slobodna, mogla sam izlaziti s kim god sam htjela. Mislim da sam s razlogom upoznala sve te poznate ljude, o većini ću i pisati, kako bi ljudi znali da je djevojka iz Kine, koja je došla ovdje bez da je poznavala ikoga, upoznala sve te muškarce - objasnila je.

Foto: Profimedia

Dio knjige će posvetiti odnosu s glumcem Mickeyjem Rourkeom.

- Bit će nervozni. Ja ću biti nervozna. Bit će šokantno. To je priča koju moram ispričati - najavila je pa dodala kako je već napisala 200 stranica.

- Trenutačno moram obrisati neke ljubavnike. Ne mogu ih sve uključiti. Ne mogu se sjetiti koliko sam ljubavnika imala. Bilo ih je puno - pojasnila je Bai Ling.

Foto: Profimedia