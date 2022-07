Glumica Kirsten Dunst udala se za kolegu sa seta serije nakon šest godina veze i dvoje djece

Glumica Kirsten Dunst (40) i njen dugogodišnji partner glumac Jesse Plemons (34) sada su službeno vjenčani. Par već ima dvoje djece i zajedno su šest godina.

Vjenčali su se u luksuznom odmaralištu GoldenEye u Ocho Riosu na Jamajci prošlog vikenda, a vijest je potvrdio i glumičin predstavnik, prenosi The Cut.

Kirsten i Jesse započeli su vezu još 2016. nakon što su se upoznali na snimanju serije 'Fargo', u kojoj su glumili par, ali nisu počeli izlaziti sve do završetka serije 2016. Zaručili su se godinu dana kasnije.

Par je također glumio zajedno u Netflixovoj drami 'Power Of The Dog' iz 2021., u kojoj su glumili muža i ženu, a oboje su za svoje uloge bili nominirani za Oscara, no nisu ih osvojili.

Glumac je Kirsten nazvao svojom 'ženom' još na dodjeli Oscara ove godine. Tada je voditeljica Amy Schumer (41) sjela pored Plemonsa i pravila se da ne poznaje Kirsten dok je ona morala stajati kraj njih dvoje te je na kraju to postao jedan od najkontroverznijih trenutaka večeri.

- Kažemo da smo vjenčani jer osjećam se kao da smo u braku - rekao je Plemons prošle godine.

Glumac je početkom godine ispričao da su globalna pandemija i njihovo dvoje male djece otežali planiranje vjenčanja, a sada, sedam mjeseci kasnije, napokon su stali pred oltar.

