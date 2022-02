Iako još nemamo konačnu listu nominiranih, kladionice već dulje vremena nude oklade vezane uz ovogodišnju dodjelu Oscara. Ceremonija je na rasporedu 27. ožujka u Los Angelesu i, prema svemu sudeći, mogla bi to biti jako zanimljiva večer... Za vas smo pripremili pregled najvećih favorita u glavne četiri kategorije: najbolji film, najbolji glumac, najbolja glumica i najbolja režija. Pa krenimo redom.

U utrci za najbolji film, sudeći prema kritici i kladionicama, u ozbiljnoj igri za glavnu nagradu su tri filma: “Power of the Dog” Jane Campion, u kojem glavnu ulogu ima Benedict Cumberbatch, zatim “West Side Story” Stevena Spielberga te “Belfast” Kennetha Branagha. Kao potencijalna iznenađenja spominju se još “King Richard” s Willom Smithom, “Dune” s Timothéeom Chalametom, kao i komedija “Licorice Pizza”. Evo nas i kod kategorije “najbolja muška uloga”.

I tu imamo tri izražena favorita za pobjedu, a trenutačno najveće šanse kladionice daju Willu Smithu. Nešto manje izglede imaju Andrew Garfield za ulogu u “Tick, Tick.... Boom” i Benedict Cumberbatch. Nekakve, premda minimalne, šanse kladionice i kritičari daju još Denzelu Washingtonu, Javieru Bardemu, Leonardu DiCapriju i Peteru Dinklageu, ali trebalo bi se dogoditi pravo čudo da se netko od njih doma odnese zlatni kipić. Kod žena utrka je još napetija te će kategorija “najbolja glumica” biti neizvjesna do samoga kraja.

Ovisi koga pitate, sedam dama ima realne šanse za Oscara ove godine. Najveća favoritkinja je Nicole Kidman (“Being the Ricardos”), za leđima joj puše Kristen Stewart (“Spencer”), zatim Olivia Colman (“The Last Daughter”), potom Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”), a tu su i Lady GaGa (“House of Gucci”), Rachel Zegler (“West Side Story”) i Jennifer Hudson (“Respect”). Inače, dugo je kao glavna favoritkinja slovila Stewart, ali prošlog mjeseca kladionice su joj počele okretati leđa... Sve više vjeruju kako “veteranka” Kidman odlazi kući s nagradom.

U kategoriji najbolje režije utrka je “spala” na četiri osobe. I, ako kladionice točno prognoziraju, kipić bi trebao završiti u rukama Jane Campion (“Power of the Dog”). Novozelanđanki bi najveće prijetnje trebali biti Steven Spielberg (“West Side Story”), Kenneth Branagh (“Belfast”) i Denis Villeneuve (“Dune”). Iako su se ranije spominjali i Paul Thomas Anderson, Guillermo del Toro i Ridley Scott, njihove šanse su svedene na minimum. Što se tiče “najbolje muške sporedne uloge”, Oscar bi trebao pripasti u ruke jednom od iduće četvorke: Kodiju Smit-McPheeju (“The Power of the Dog”), Ciaranu Hindsu (“Belfast”), Jaredu Letu (“House of Gucci”) ili Benu Afflecku (“Licorice Pizza”).

U istoj kategoriji kod glumica, osim ako se ne dogodi veliko iznenađenje, Oscara bi trebala dobiti Ariana DeBose (“West Side Story”), a još nekakve, iako zaista sitne, šanse imaju i Kirsten Dunst (“The power of the Dog”), Catriona Balfe (“Belfast”) i Cate Blanchett (“Nightmare Alley”). Preletimo i neke od ostalih kategorija. “Summer of Soul” ima najveće šanse dobiti nagradu za najbolji dokumentarac, a očekuje se slavlje mlade Billie Eilish u kategoriji najbolje originalne pjesme za “No Time to Die”. Nagradu za najbolje kostime trebao bi pokupiti “Dune”, kao i onu za najbolje frizure i make-up, ali tu nekakve šanse ima i “House of Gucci”.

Najbolji animirani film, po svemu sudeći, bit će Disneyev “Encanto”. Službene liste nominiranih za 94. nagradu Oscar javnost će doznati 8. veljače. Prema dostupnim najavama, na dodjelu bi se, prvi put još tamo od 2018., trebao vratiti i voditelj programa. Kad su upitali korisnike interneta tko je po njima idealan kandidat, većina je glasovala za Muppete, što se, naravno, neće dogoditi. Američki mediji već dulje vrijeme nagađaju tko bi mogao dobiti tu veliku čast. Kao glavne kandidate su istaknuli Jimmyja Kimmela, Petea Davidsona, Toma Hollanda, Jamesa Cordena te Tinu Fey. Počasne nagrade na ovogodišnjim Oscarima bit će dodijeljene Samuelu L. Jacksonu, Elaine May i Liv Ullmann.