Ksenija Marinković (55), jedna od najangažiranijih hrvatskih glumica nedavno je gostovala u programu N1 televizije i progovorila o raznim temama.

Tijekom pandemije, glumica kaže da nije samo sjedila. Priznala je da je imala online probe, a s pojavom cjepiva započela je raditi pod novim uvjetima. Dodala je i kako je snimanje uz epidemiološke mjere bilo neobično.

Kseniju Marinković trenutačno možemo gledati u novom filmu Srđana Dragojevića “Nebesa” gdje glumi tradicionalnu ženu Nadu koja 'brine što će selo reći'.

- Problem kad si toliko izbatinan, da više ne vjeruješ ni kad se čudo dogodi. On je sebi za dušu radio film i to je bilo baš njegovo neko intimno pitanje. Predivan je osjećaj raditi s njim - kaže, ali ipak je dodala kako misli da je takva žena sve manje tipična za ove prostore.

- Sve manje, čini mi se, ali uvijek je borba. Kad žena odluči zauzeti se za sebe, naleti na svakakve probleme. Zagreb je specifična i otvorena sredina. Odrastala sam u situaciji bez velikog problema s patrijarhatima - priznala je.

Na pitanje je li se i sama u životu bojala 'što će selo reći', odgovara da se to uvijek događa.

- Ne vjerujem da je bilo tko imun, to su rijetki ljudi. Ni ja nisam imuna. S vremenom postaje sve lakše - kaže Marinković.

Dok hrvatski i srpski kulturnjaci super surađuju, a političari se svađaju. Tri desetljeća je prošlo od rata, a vraća se retorika kao devedesetih. Ksenija Marinković o tome ima svoje mišljenje.

- I političari vjerojatno dobro surađuju, ali im je ovo nominalna politika. Mene je toliko to sve umorilo, o tome više ne razmišljam. Djeca su mi se rodila poslije rata, a stalno slušaju o ratu, to je poražavajuće. Nagovarala sam ih da idu van, pogledajte kako drugi ljudi žive, odlučite što ćete sa sobom, ne mora ovo biti jedina opcija - kaže glumica koje je svojedobno nacionalizam u politici nazvala 'zovom hijena'.

I Ksenijina kći Korana posvetila se glumi.

- Rekla sam joj da je jako teško, malo se ljudi prima, ali rekla je da će riskirati. Dobro joj ide, voli snimati, u slobodno vrijeme radi po dućanima, konobari, stalno nešto radi. Rijetko me pita za savjet, želi sama sve napraviti - rekla je te nadodala kako je njezin sin Kosta Kai programer.

Osvrnula se ona i na doba kada je ona bila djevojka te usporedila to vrijeme sa vremenom u kojemu odrastaju njezina djeca.

- Kad je meni bilo 24 ili 25, počeo je rat, onda je u tom smislu mojoj djeci bolje. No, oni nemaju velik sentiment. Gledaju svijet kakav je danas, nemaju puno iluzija, ali imaju želje koje će nastojati ostvariti. Prilično su pragmatični, ne ispoljavaju zanos na taj način. Ljudi sve duže rade za sve manje novaca, nema vremena za odmor, ni za što. Svima koji žele pristojno živjeti, da bi djeca imala sve, moraš raditi non-stop i još si sretan - kaže Marinković i dodaje da ne poznaje bogate glumce u Hrvatskoj.

- Ne znam tko zna tako dobro pregovarati, ja ne. S agentima nije uspjelo. Nije to ni usporedivo s Hollywoodom' -kaže i dodaje da se najviše zarađuje na reklamama.

Što se tiče manjih plaća za glumice, Marinković kaže da je tako na filmu, ali u kazalištu ne.

- Zašto? Jer se može. Racionalnog objašnjenja nema. Mi smo malo tržište, kino dvorane nikad nisu bile primarne, a od korone ne znam hoće li uopće biti kina. Žene su počele pisati svoje scenarije, počele su raditi tzv. ženske filmove - to nema veze s feminizmom. Kako je već dosta žena u poslu, sve su češće žene producenti, i scenaristi, i glavne uloge…- objasnila je.

Nakon #MeToo pokreta u Americi dogodio se i svojevrsni regionalni pokret pod sloganom 'Nisam tražila', neki profesori s ADU su suspendirani zbog prijava za seksualno zlostavljanje, a takvih je iskustava imala i Marinković.

- Kao studentica sam imala takvih iskustva, ali sam imala toliko poštovanje i strah prema profesorima da sam od toga bježala da njega ni sebe ne uvrijedim. Sve je to bilo decentno, nisam bila u situaciji da sam morala ozbiljnije odbijati. Nikad nisam pala ispit zbog toga - rekla je.

Nemoralne ponude, kaže, nikada nije dobivala.

- Ne, ali mislim da sam nekako jasno davala do znanja da nisam materijal za to. Mislim da je jako važno i dobro da taj pokret postoji. Postoji i #nisamprijavila. Ima puno okrutnijih sredina nego što je ova. Mislim da mi živimo pod finom kapom, staklenim zvonom, jer ovo što se događa okolo, puno je okrutnih stvari ozbiljnih problema i žene to nikad ne prijavljuju. To je donedavno bila tvoja sramota, i mene su učili kao malu da je moja sramota ako netko nešto pokuša. U moje vrijeme anksioznost je bila zabranjena, o tome se nije otvoreno govorilo kao sada, sve je bila sramota. Teško se to rješavalo i kad bi izašlo van, bilo je puno stigme oko toga - kaže.

Nadodala je i kako seksizam nije odvojen od gluposti te da sve to ide zajedno jer se odgajaju generacije da imaju jednostrano mišljenje.

Javnost su nedavno šokirale ispovijesti glumica Milene Radulović i Danijele Štajnfeld koje su silovane. Ono što zaprepaštava je taj stav silovatelja koji ne vidi problem jer on je veličina, zvijezda, trebala bi shvatiti kao kompliment što ga je privukla. Marinković kaže da je to vjerojatno jako često.

- Ja o tome puno ne znam, ali mislim da je to stav koji se uči. Učiš se drugu osobu promatrati kao osobu i sebe kao jednu od osoba. Ako sebe promatraš kao jako moćnog i velikog, to je odgoj - rekla je.

Za kraj emisije priznala je da niti sebe, niti druge ne smatra divama.

- Uvijek sam imala problem s tim što znači diva, niti imam silne milijune, niti neko čudesno ostvarenje. Postoje filmske dive, ali za to je potrebno baviti se time - zaključila je glumica.