Glumica na afterparty Oscara odjenula haljinu Matije Vuice

Ovaj dan je zaista bio duuug i uzbudljiv i svima hvala na divnim komentarima i cestitkama ali....nije kraj. Bas kad sam se mislila onesvijestit stizu nove objave, nema odmora.. Treca ljepotica uvodi nas u utorak koji je taman zapoceo..laku noc ili dobro jutro.. Georgeus @theannalynnemccord Hollywood Star from hit show 90210 @eltonjohn Oscar party provided by @ivanbittonstylehouse ... Moze li ljepse zavrsiti ova moja #oscar prica?! #eveninggown #crystaldetails #tulle #fashionstyle2019 #couturefashion #fashiondesigner #matijavuica #ateliertrgbanajelacica2 #zagrebcroatia🇭🇷

A post shared by Matija Vuica (@matijavuica) on Feb 25, 2019 at 3:45pm PST