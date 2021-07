Mlada glumica Mada Peršić odmarala se na Hvaru prije nego ju je gust raspored prisilio povratku u Zagreb. Na svom Instagramu počastila je pratitelje pozama u bikiniju, pa komplimenata nije nedostajalo:

- Ne mogu se nagledati lipote, wow - pisali su joj.

Objavila je nekoliko fotografija u bikinijima, a pratitelji se vesele svakoj idućoj. Na jednoj se uslikala sprijeda, a na drugoj straga pa je i pokazala utegnutu liniju.

- Ja ko palačinka - malo na ovu, malo na onu stranu - našalila se.

Komentari su prepuni emotikona vatrice i srčeka, a nizali su i pohvale:

- 'Super izgledaš, 'Jako si zgodna, divota te vidjeti', 'Divan ti je kostimić' - pisali su.

Mada je za Jutarnji list opisala svoj odmor:

- Uvijek na godišnji idem s prijateljima. To je zabavno, ali uvijek s nekim moraš nešto dogovarati i pregovarati. Htjela sam vidjeti kako je to biti na Hvaru sam, istražiti sve njegove tajne. Upoznala sam jako puno novih ljudi, naplesala sam se, bila svuda od Stipanske do Palmižane... Zapravo sam se jako dobro provela, ali obaveze su me natjerale da se vratim u Zagreb - rekla je.

Mada uz glumu razvija i pjevačku karijeru, a nedavno je izbacila i novu pjesmu 'Svadbena zvona'.