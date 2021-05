Porno glumica Maitland Ward (44) u knjizi će opisati najzanimljivija iskustva koja je doživjela u karijeri. U intervjuu za New York Post pohvalila se da memoare piše posve sama, bez ičije pomoći.

Maitland kaže da ju je na to nagnala podrška publike, posebice mladih žena.

- Djevojkama se jako sviđa to što nemam inhibicija. To je ono što me iznenadilo u cijeloj priči, to koliko su 'milijenijalke' pune podrške - ispričala je Ward.

Podsjetimo, Maitland je karijeru započela u seriji 'Odvažni i lijepi', u kojoj je glumila Jessicu Forrester od 1994. do 1996. godine, a najpoznatija je godinama bila po ulozi Rachel McGuire u Disneyjevoj teen seriji 'Dječak upoznaje svijet'.

Snimanje serije je završilo prije 20 godina, a Ward se u dobi od 35 godina prebacila u industriju za odrasle. Iako su je mnogi posljednjih godina napadali zbog zaokreta u karijeri, ona se pravdala feminizmom.

- Hollywood mi je postao ograničavajući i dosadan. Nisam više htjela da mi jedine opcije budu hoću li glumiti mamu tinejdžera u sitcomu ili ću živjeti na račun uloge koju sam igrala u mladosti. Bila je to divna uloga, nemojte me shvatiti krivo, ali ja sam imala toliko toga više za dati i pokazati. Hollywood je strašno poniženje za žene starije od 35 godina. Osim ako niste netko poput Jennifer Aniston ili netko iznimno popularan, ne žele vas vidjeti kao seksi ili erotičnu - rekla je Ward.

Ward je najavila i povratak na male ekrane. Uskoro će je obožavatelji moći gledati u humorističnoj seriji 'The Big Time', čija se radnja, ne biste vjerovali, vrti oko života odrasle porno glumice.

Povratak na televiziju kratko je objasnila.

- Volim obje industrije i želim ih pokoriti. To što sam slobodna u svojoj seksualnosti i otvorena po tom pitanju, daje mi moć da to i učinim. Kad sam bila nevinašce, svi ostali su mi diktirali što ću raditi - zaključila je Maitland