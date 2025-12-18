Obavijesti

Show

Komentari 0
U 59. GODINI

Glumica pozirala u opuštenom i prirodnom izdanju: Ovako Julia Roberts izgleda bez šminke

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Glumica pozirala u opuštenom i prirodnom izdanju: Ovako Julia Roberts izgleda bez šminke
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Slavna glumica pozirala je odjevena u sivi džemper, dok u ruci drži knjigu. Fotografija je u kratkom roku prikupila mnoštvo lajkova, a obožavatelji su u komentarima pohvalili njezin prirodan izgled

Julia Roberts (58), koju je magazin People više puta proglasio najljepšom ženom na svijetu, iznenadila je pratitelje na Instagramu objavivši nešto što se rijetko viđa, a riječ je o fotki bez šminke.

Slavna glumica pozirala je u opuštenom izdanju, odjevena u sivi džemper, dok u ruci drži knjigu. Fotografija je u kratkom roku prikupila mnoštvo lajkova, a obožavatelji su u komentarima pohvalili njezin prirodan izgled.

Roberts je u opisu otkrila kako je fotografiju snimio njezin prijatelj, poznati fotograf Alexi Lubomirski, te iskoristila priliku da promovira njegovu novu knjigu Natura Sacra.

– Moj prijatelj @alexilubomirski napravio je ovu prekrasnu novu knjigu Natura Sacra. Sav prihod ide u dobrotvornu organizaciju Hope and Play.org – napisala je glumica.

NARUŠENI OBITELJSKI ODNOSI FOTO Ove zvijezde nisu naučile na 'tople' blagdane: Svađali su se s roditeljima, išli na sudove
FOTO Ove zvijezde nisu naučile na 'tople' blagdane: Svađali su se s roditeljima, išli na sudove

Inače, Roberts je titulu najljepše žene na svijetu prema izboru časopisa People osvojila čak pet puta (1991., 2000., 2005., 2010. i 2017.), što je rekord tog magazina. Unatoč tome, glumica je poznata po tome da se bori protiv nerealnih standarda ljepote u Hollywoodu.

Foto: Instagram/

U više navrata je isticala da društvene mreže koristi isključivo kako bi podržala projekte koji su joj važni, kao što je slučaj i s ovom objavom. Također, Julia Roberts rijetko koristi tešku šminku te čak i za crveni tepih bira minimalistički make up.

OMILJENA ROMANTIČNA KOMEDIJA Volite film Zgodna žena? Izašao je prije 35 godina, a ni najveći fanovi ne znaju ovo o njemu...
Volite film Zgodna žena? Izašao je prije 35 godina, a ni najveći fanovi ne znaju ovo o njemu...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt
SLAVI 62. ROĐENDAN

FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt

Od fakulteta je odustao i odselio se u Los Angeles kako bi se bavio glumom, a dan danas je jedna od najvećih holivudskih zvijezda.
Maja Šuput zapjevala na 'Želim život': Pogledajte sva njezina izdanja od prijašnjih godina...
RADO SE ODAZOVE

Maja Šuput zapjevala na 'Želim život': Pogledajte sva njezina izdanja od prijašnjih godina...

Pjevačica je sinoć nastupila na 20. humanitarnom koncertu 'Želim život'. Inače, ona se rado odaziva na ovu akciju, a na glavnom zagrebačkom trgu pjevala je svoje hitove
Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...
VELIKA GALERIJA

Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...

Zaklada Ana Rukavina već 20 godina kroz glazbu i zajedništvo širi poruku nade i humanosti, a ovaj tradicionalni božićni koncert ispunio je Trg bana Jelačića u Zagrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025