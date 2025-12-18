Slavna glumica pozirala je odjevena u sivi džemper, dok u ruci drži knjigu. Fotografija je u kratkom roku prikupila mnoštvo lajkova, a obožavatelji su u komentarima pohvalili njezin prirodan izgled
Glumica pozirala u opuštenom i prirodnom izdanju: Ovako Julia Roberts izgleda bez šminke
Julia Roberts (58), koju je magazin People više puta proglasio najljepšom ženom na svijetu, iznenadila je pratitelje na Instagramu objavivši nešto što se rijetko viđa, a riječ je o fotki bez šminke.
Slavna glumica pozirala je u opuštenom izdanju, odjevena u sivi džemper, dok u ruci drži knjigu. Fotografija je u kratkom roku prikupila mnoštvo lajkova, a obožavatelji su u komentarima pohvalili njezin prirodan izgled.
Roberts je u opisu otkrila kako je fotografiju snimio njezin prijatelj, poznati fotograf Alexi Lubomirski, te iskoristila priliku da promovira njegovu novu knjigu Natura Sacra.
– Moj prijatelj @alexilubomirski napravio je ovu prekrasnu novu knjigu Natura Sacra. Sav prihod ide u dobrotvornu organizaciju Hope and Play.org – napisala je glumica.
Inače, Roberts je titulu najljepše žene na svijetu prema izboru časopisa People osvojila čak pet puta (1991., 2000., 2005., 2010. i 2017.), što je rekord tog magazina. Unatoč tome, glumica je poznata po tome da se bori protiv nerealnih standarda ljepote u Hollywoodu.
U više navrata je isticala da društvene mreže koristi isključivo kako bi podržala projekte koji su joj važni, kao što je slučaj i s ovom objavom. Također, Julia Roberts rijetko koristi tešku šminku te čak i za crveni tepih bira minimalistički make up.
