Glumica Rita Moreno (90) ispričala je da ju je Marlon Brando maltretirao godinama dok su bili u vezi.

Tijekom gostovanja u Varietyjevom serijalu 'Actors on Actors' gdje je razgovarala s glumicom Jessicom Chastain (44) progovorila je o svojoj vezi s popularnim glumcem.

- U konačnici, bilo je uzbudljivo biti s Marlonom. Oh, moj Bože, bilo je uzbudljivo. Bio je izvanredan na mnogo, mnogo načina, ali bio je loš momak. Bio je loš momak kada su žene bile u pitanju. Ja sam tada bila puno drugačija osoba. Imala sam sve osobine otirača - rekla je Rita.

- Kad god bi lagao, pogledala bih ga i rekla: 'Marlone, pogledaj me.' I on bi se počeo cerekati na onaj samodopadni način. Mogla sam ga čitati kao knjigu, i zato me volio, i zato me maltretirao na toliko načina - ispričala je glumica i dodala da ga je toliko dobro poznavala da je uvijek znala kad ne govori istinu.

Rita je imala samo 22 godine kada je upoznala Marlona na snimanju filma o Napoleonu Désirée iz 1954., a u vezi su bili osam godina.

- Pokušala sam okončati svoj život tabletama u njegovoj kući. Tako sam to pokušala učiniti. Nisam razumjela da će, ako ubijem ovu patetičnu, tužnu, zgaženu Ritu, otići i ostatak Rite koji dolazi s njom. Izgleda da to stvarno nisam razumjela. Ali to je bio pokušaj - priznala je glumica.

Rita se nakon prekida s Marlonom udala i dobila kćer, a ponovno su se sreli na snimanju filma 'Noć sljedećeg dana'.

- Ono što je zanimljivo je da je želio krenuti opet. Sada sam bila udana. Imala sam prekrasno dijete, Fernandu. Bio je spreman ponovno krenuti. Nisam to željela. Ali on jest. Izgubio je veliki dio sebe, mislim. Dobar dio njega, dobrog Marlona, kojeg je Rita voljela. Bilo je vrlo komplicirano. Stvarno, stvarno komplicirano - zaključila je glumica.