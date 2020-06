Glumica Rebel: 'Redatelji su mi masno plaćali da budem deblja'

<p>Gledatelji slavnu komičarku i glumicu <strong>Rebel Wilson </strong>(40) pamte po višku kilograma koje je imala, no krajem prošle godine promijenila je način života, počela se zdravo hraniti i vježbati. Vježbala je s privatnim trenerom i krenula je na dijetu, a u svega nekoliko mjeseci je smršavila 18 kilograma. I dalje želi mršavjeti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanka Kassidy Linde smršavila 45 kila</strong></p><p>- Čak i ako pužete do vašeg cilja, nastavite. Odjenula sam sportsku odjeću i otišla u šetnju, namjerno pijem vodu kako bi pokušala izbjeći šećer i lošu hranu, što će biti teško nakon blagdana, ali učinit ću to. Tko će sa mnom učiniti neke pozitivne promjene ove godine? - isplatit će vam se - rekla je Rebel.</p><p>No, iza njene debljine krije se tajna. Rebel sve ove godine namjerno nije mršavjela jer je zbog krupnije izgleda dobivala bolje plaćene poslove.</p><p>- Imala sam posao na kojem su mi plaćali puno novaca da ostanem krupnija i takve stvari vam mogu zeznuti stvari u glavi. U ožujku sam proslavila 40. rođendan i pomislila da će ovo biti godina u kojoj ću se koncentrirati na vlastitu zdravstvenu dobrobit. Nije da želim izgubiti kilograme i doći do određenog broja. Više je od toga. Mentalno se suočavam s razlogom zašto sam se prejedala - rekla je Australka za <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/11882729/rebel-wilson-paid-bigger-films-weight-loss/" target="_blank">strane medije</a>. </p><p>Rebel je sretna što su se otvorile teretane jer je tijekom pandemije korona virusa vježbala na otvorenom. </p>