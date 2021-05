Glumica Marijana Mikulić (39), koju gledatelji pamte iz serija 'Obični ljudi' i 'Ponos Ratkajevih', odlučila se na uređenje kupaonice. U tome joj je pomogla poznata dizajnerica interijera Mirjana Mikulec (46).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja sam i inače sklona klasičnijem stilu uređenja, pa se to može primijetiti i u mom domu. Čim sam počela razmišljati o preuređenju kupaonica znala sam u kojem smjeru idem, samo sam trebala odlučiti hoće li pločice imati neki uzorak ili će biti potpuno bijele. Odluka je pala na one s uzorkom mramora na zidu, dok su one podne nešto tamnije, zbog jednostavnijeg održavanja jer imam tri dečkića - izjavila je glumica.

Glumica se odlučila za jednostavan stil kupaonice koja će biti praktična i koju je lako održavati. Stoga je adaptacijom iz kupaonice maknuta velika kutna kada i stavljen walk-in tuš.

Na Instagramu je podijelila slike kupaonice tijekom renovacije.