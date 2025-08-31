Glumica Sara Ramirez slavi 50. rođendan: Mnoge je iznenadila priznanjem da je biseksualna

Američka glumica Sara Ramirez, najpoznatija po ulozi doktorice Callie Torres u kultnoj seriji Uvod u anatomiju, danas slavi 50. rođendan.

Rođena je 31. kolovoza 1975. godine u Meksiku, ali se kao osmogodišnjakinja s majkom preselila u Kaliforniju. Tada je zbog tamnije boje kože počela imati probleme sa samopouzdanjem, ali sve se promijenilo kad se u srednjoj školi prijavila na audiciju za školsku glazbenu predstavu. Profesori su bili iznenađeni njezinim talentom pa je dobivala glavne uloge, a nakon srednje škole upisala je poznati umjetnički studiji Julliard i diplomirala s 22 godine.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Nakon brojnih hvaljenih kazališnih uloga, među kojima se izdvajala ona u hit-mjuziklu Spamalot te lik The Lady of The Lake u predstavi Spamalot, za što je osvojila prestižnu nagradu Tony. Ipak, svjetsku je slavu stekla glumeći u televizijskom serijalu Uvod u anatomiju, gdje je od 2006. do 2016. godine. imala ulogu Callie Torres, biseksualne liječnice. Stoga je, nakon čak 11 sezona Uvoda u anatomiju, postala najdugovječniji LGBTQ+ lik u nekoj američkoj seriji.

Foto: 24sata

Nakon što je otišla iz serije, Sara je javnosti obznanila kako je i u privatnom životu biseksualna i rodno neutralna osoba. Od tada se javno bori za prava članova LGBTQ+ zajednice.

Nakon Uvoda u anatomiju, popularnost joj je ponovno porasla pojavljivanjem u nastavku serije Seks i grad, 'I tek tako...', gdje je igrala ulogu Che Diaz, nove šefice Carrie Bradshaw i potencijalne ljubavnice Mirande Hobbes.