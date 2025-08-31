Obavijesti

Show

Komentari 2
Dr. Callie Torres

Glumica Sara Ramirez slavi 50. rođendan: Mnoge je iznenadila priznanjem da je biseksualna

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Glumica Sara Ramirez slavi 50. rođendan: Mnoge je iznenadila priznanjem da je biseksualna
4
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Američka glumica Sara Ramirez danas slavi okrugli pedeseti rođendan, a od kada je javno obznanila da je biseksualna i rodno neutralna osoba, bori se za prava članova LGBTQ+ zajednice

Američka glumica Sara Ramirez, najpoznatija po ulozi doktorice Callie Torres u kultnoj seriji Uvod u anatomiju, danas slavi 50. rođendan. 

Rođena je 31. kolovoza 1975. godine u Meksiku, ali se kao osmogodišnjakinja s majkom preselila u Kaliforniju. Tada je zbog tamnije boje kože počela imati probleme sa samopouzdanjem, ali sve se promijenilo kad se u srednjoj školi prijavila na audiciju za školsku glazbenu predstavu. Profesori su bili iznenađeni njezinim talentom pa je dobivala glavne uloge, a nakon srednje škole upisala je poznati umjetnički studiji Julliard i diplomirala s 22 godine.

867718740
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Nakon brojnih hvaljenih kazališnih uloga, među kojima se izdvajala ona u hit-mjuziklu Spamalot te lik The Lady of The Lake u predstavi Spamalot, za što je osvojila prestižnu nagradu Tony. Ipak, svjetsku je slavu stekla glumeći u televizijskom serijalu Uvod u anatomiju, gdje je od 2006. do 2016. godine. imala ulogu Callie Torres, biseksualne liječnice. Stoga je, nakon čak 11 sezona Uvoda u anatomiju, postala najdugovječniji LGBTQ+ lik u nekoj američkoj seriji.

24sata
Foto: 24sata

Nakon što je otišla iz serije, Sara je javnosti obznanila kako je i u privatnom životu biseksualna i rodno neutralna osoba. Od tada se javno bori za prava članova LGBTQ+ zajednice.

Nakon Uvoda u anatomiju, popularnost joj je ponovno porasla pojavljivanjem u nastavku serije Seks i grad, 'I tek tako...', gdje je igrala ulogu Che Diaz, nove šefice Carrie Bradshaw i potencijalne ljubavnice Mirande Hobbes.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice
PROCIJENITE SAMI

FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No neke su u tome i pretjerale
FOTO Zbogom, ćelavosti! Ovi su slavni muškarci presadili kosu: Ovako su izgledali nekada i sad
ODLUČILI OTIĆI 'POD NOŽ'

FOTO Zbogom, ćelavosti! Ovi su slavni muškarci presadili kosu: Ovako su izgledali nekada i sad

Dok poznate dame trče na tretmane botoksom i hijaluronom, sve više slavnih muškaraca hrle na transplantaciju kose kako bi riješili problem ćelavosti
FOTO Nije samo Travis Kelce! Evo koje su sve slavne zvijezde ponosne na hrvatske korijene
GLUMCI, SPORTAŠI, GLAZBENICI...

FOTO Nije samo Travis Kelce! Evo koje su sve slavne zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Travis Kelce nedavno je zaprosio svjetski popularnu pjevačicu Taylor Swift, a zahvaljujući njegovim korijenima, ona će uskoro postati 'hrvatska snaha'. A i druge zvijezde hvale se da im korijeni potječu iz Lijepe Naše

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025