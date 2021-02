Kako se ovo dogodilo? Pola stoljeća! Vrijeme stvarno leti. Hvala svima na predivnim porukama, napisala je na Instagramu glumica Amanda Holden povodom proslave svog jubilarnog 50. rođendana.

- Moji prijatelji poslali su mi najsmješnije poruke i poklone. Učinili su mi dan posebnim - dodala je Amanda, koju je posebno iznenadio član žirija 'X Factora', Simon Cowell (61). Poklonio joj je hodalicu koju je ukrasio žutom mašnom i vrpcama, a uz to se našalio i napisao joj poruku:

- Draga Amanda, mislio sam da će ti ovo trebati. Volim te.

Holden nestrpljivo čeka i nada se kako će pandemija korona virusa proći što brže kako bi rođendan mogla proslaviti u velikom krugu ljudi, bez ikakvih ograničenja.

No dok čeka na to, 'okinula' je niz fotografija kojima je ovjekovječila ovaj rođendan. Pozirala je s poklonima, cvijećem i balonima na ulicama grada, no njezine obožavatelje posebno se dojmila fotografija na kojoj je pozirala na vrhu ogromne torte. I to u potpunosti gola.

Pritom je pokazala nevjerojatno vitku liniju koju održava unatoč godinama. Obožavatelji su joj poručili kako su za nju godine samo broj te da bi joj na izgledu mogle pozavidjeti upola mlađe.