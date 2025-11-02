Omiljeni klasik “Rocky” iduće godine slavi 50. rođendan, a Sylvester Stallone na drukčiji se način vraća na velika platna u vrijeme kad će slaviti 80. rođendan. U tijeku je snimanje filma “I Play Rocky” s Anthonyjem Ippolitom u glavnoj ulozi, a radi se o stvarnoj priči iza snimanja kultnog filma iz 1976. godine. Stalloneov put od siromaštva do legende nije bio nimalo lagan.

Glumac je rođen s paralizom donjega lijevog dijela vilice, što mu je bila nepremostiva prepreka u brojnim nastojanjima da postane dijelom filmske industrije. Zbog mane su ga zafrkavali u školi i davali mu pogrdne nadimke, ali Stallonea ništa nije pokolebalo. S 13 godina je shvatio što želi biti u životu. Cilj mu je bio ostvariti snove i na tome je marljivo radio. Počeo je bjesomučno vježbati te je svaki komad namještaja kod kuće pretvarao u sprave poput onih u teretani. Dizao je sve što je procijenio utegom te nije gubio vrijeme, htio je postati jak poput Stevea Reevesa u filmu “Hercules Unchained”.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Prihvaćao je razne poslove samo da bi preživio dok se probijao kao glumac kad se 1969. preselio u New York u potrazi za slavom. Imao je tek 106 dolara na računu kad je prihvatio ulogu u erotskom filmu, a dva tjedna prije toga je zbog neimaštine spavao na autobusnom terminalu u New Yorku.



- Imao sam priliku prihvatiti tu ulogu ili opljačkati nekog - rekao je svojedobno danas legendarni glumac. Bio je toliko u problemima da je morao prodati psa Butkusa za 40 dolara samo kako bi kupio hranu.

- Zbog gladi sam morao prodati Butkusa za 40 dolara. Dobio sam ulogu u filmu ‘Rocky’ i otkupio sam svog psića. Njegov novi vlasnik znao je koliko sam očajan i prodao mi ga je za 15.000 dolara. No bilo je vrijedno svakog centa - rekao je svojedobno Sly.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Jedno je vrijeme dijelio stan s bivšom djevojkom, koja ih je oboje uzdržavala radeći u kafiću, dok je i sama pokušavala dobiti ulogu u glumačkom svijetu. Sylvester Stallone bio je i čistač u zoološkom vrtu te je zarađivao tek dolar po satu dok je pospremao za lavovima.

- Nema puno ljudi koji se mogu pohvaliti da su lavovi urinirali po njima - ispričao je za New York Post.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Na tom je poslu izdržao je mjesec dana. Radio je i kao vratar u kazalištu, a slobodno vrijeme je provodio u knjižnici, gdje se zaljubio u djela Edgara Allana Poea. Uporno je odlazio na audicije, no nije imao sreće. Kasnije je rekao kako je definitivno htio odustati od svojih snova 1972. godine nakon što su ga odbili za statista u filmu “Kum”.

Foto: PROMO

- Govorio sam si da je ‘Kum’ jedini film u kojem bih mogao dobiti ulogu barem statista. Radilo se o sceni tuluma na kojem je bilo 300 gostiju. Međutim, ni to nisam mogao ostvariti. Odbili su me - rekao je Stallone.

Nakon toga je prihvatio ulogu u manjem filmu u režiji jednog prijatelja te je počeo dobivati jedva primjetna gostovanja u nekoliko projekata. Neka od njih su čak i izbrisana iz finalnih filmova i serija, a u ranoj fazi karijere susreo se s Woodyjem Allenom. Bio je na audiciji za njegovu komediju “Bananas”, ali redatelj ga je odbio jer mu nije bio zanimljiv. S prijateljem se dosjetio kako će mu promijeniti mišljenje. Utrljali su si čađu na lice, prošli vazelinom kroz kosu te su toliko prestrašili Allena da im je dao uloge u projektu.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Život Sylvestera Stallonea se zauvijek promijenio 1975. godine. Pogledao je boksačku borbu Muhammada Alija i Chucka Wepnera, koja ga je toliko inspirirala da je u samo tri dana napisao scenarij za film “Rocky”. Životnu priču boksača iz radničke klase koji dobiva priliku za titulu svjetskog prvaka pisao je iz vlastite perspektive u glumačkom svijetu, a imao je samo jedan uvjet dok je pokušavao prodati scenarij. On je trebao biti u glavnoj ulozi. Ponudili su mu 360.000 dolara za film, no to je odbio jer producenti Irwin Winkler i Robert Chartoff nisu bili sretni s time da on igra glavnog lika. Winkler je godinama kasnije priznao da mu se Stallone nije svidio na prvom sastanku. Opisao je situaciju vrlo neugodnom te je otkrio da je gledao na sat pokušavajući procijeniti kada je dobro vrijeme zamoliti ga da ode iz prostorije. Srećom, to se nije dogodilo.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

- Znao sam da sam talentiran, no morao sam pronaći svoju nišu. Nisam mogao biti šekspirijanski glumac. I danas smatram kako je najvažnije da umjetnik poznaje svoje vrline, ali još važnije, svoje mane - rekao je Stallone u intervjuu za The Hollywood Reporter.

S producentima filma pregovarao je danima i na kraju su pristali dati mu glavnu ulogu. Uvjet je bio da Stallone nastavi raditi bez dodatnog honorara. Otkupili su scenarij te je “Rocky” stigao pred čelnike tvrtke United Artists, koji su odobrili budžet od dva milijuna dolara isključivo ako će se u njemu pojaviti etablirana imena glumačke scene.

Budžet je smanjen na milijun dolara zbog Stallonea, a Chartoff i Winkler su potpisali ugovor da će platiti iz vlastita džepa ako film premaši zadani budžet. Troškovi su prešli tu cifru za 100.000 dolara te su obojica digla hipoteku na svoje kuće kako bi mogla platiti sve. Stallone je za ovu ulogu dao sve od sebe, a čak je prestao i pušiti tijekom snimanja jer je shvatio da ostaje bez daha tijekom trčanja. Iskoristio je i neke osobne detalje kao što je ozljeda prsta zbog koje se mogao praviti da ga je slomio u filmu. Radi se o stvarnoj ozljedi koju je glumac dobio dok je ranije u životu igrao nogomet. “Rocky” se počeo snimati u siječnju 1976. godine u Philadelphiji i premijeru je imao 20. studenog iste godine u New Yorku.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Film je srušio sve rekorde te je zaradio 225 milijuna dolara diljem svijeta. Godinu nakon je imao čak deset nominacija za nagradu Oscar, a dobio je tri zlatna kipića, uključujući one za najbolji film i najbolji scenarij. Sylvester Stallone je tijekom karijere dulje od 50 godina napisao više od 25 filmova te je ušao u povijest filmske industrije zahvaljujući filmu koji je postao kulturni fenomen. Brojni kritičari pisali su da je za uspjeh filma zaslužan isključivo Stallone koji je svijetu, u vrijeme kada je to svima najviše trebalo, dao nadu u bolje sutra.