Psihomodo Pop gostovao je na Radio Dalmaciji u emisiji 'Večer s Giulianom' i zapjevali su pjesmu 'Ljutit će se moja majka' Ljupke Dimitrovske. To je podsjetilo frontmena grupe, Davora Gopca (57), na neke detalje iz djetinjstva.

- Ja sam kao klinac bio zaljubljen u Ljupku Dimitrovsku i sjećam se da sam je sanjao. I frizuru dan danas kakvu imam, to je zbog Ljupke - rekao je Gobac.

Daniela Trbović je ispričala Giulianu da je Gobac bio zaljubljen u nju u prvom razredu osnovne škole u Karlovcu.

- Jednom davno, davno, točnije u prošlom tisućljeću upoznali su se u jednom prekrasnom gradu djevojčica i dječak. Ona je bila prekrasna, a on dječak. Naravno da se dječaku sviđala prekrasna, no od toga nije bilo ništa jer ih je život razdvojio, ali kako život piše romane sreli su se u idućem tisućljeću. Ona je i dalje bila prekrasna, a on je i dalje ostao dječak koji i danas pati… - rekla je Daniela, a Gobac zaključio:

- Sjećam se, to je bio fight oko Daniele. Rekla mi je: 'Zašto se tučeš? Ti si moj dečko!

Nije mogao odrediti koji je najčudniji trofej koji je na koncertu dobio jer ih je bilo puno:

- Svašta sam dobivao: perike, lance od perja, oslikane boce, čudne biljke u novinskom papiru…





