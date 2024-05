Godina dana bez rock and roll bake: Tinu Turner život nije mazio, s bivšim prolazila pakao

Legendarna Tina Turner preminula je prije godinu dana u 84. godini nakon duge bolesti, u domu u Kusnachtu, u blizini Zuricha. Kroz svoju solo karijeru stvorila je neke od najpoznatijih svjetskih pjesama, uključujući 'Proud Mary', 'What's Love Got To Do with it', 'Private Dancer', 'The Best' i brojne druge. Frizura poput lavlje grive, mini suknja i duge noge oduvijek su bila njena obilježja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:40 Tina Turner | Video: 24sata Video

Pjevačica je to koja je više od pola stoljeća svojim prepoznatljivim glasom osvajala pozornice svijeta, a prodala 200 milijuna albuma i time oborila rekord u povijesti glazbene industrije. Osvojila je mnogobrojne nagrade, od kojih osam Grammyja, i prodala je više ulaznica od bilo kojeg samostalnog umjetnika u povijesti.

REUTERS | Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Napustila je Ameriku

Tina je sredinom devedesetih godina napustila SAD i odbacila američko državljanstvo. Pjevačica je 1997. godine u intervjuu za CNN otkrila zbog čega je napustila Ameriku.

- Napustila sam Ameriku jer sam bila puno uspješnija u drugoj zemlji, i moj dečko je iz druge zemlje. U biti, Europa je više voljela i podržavala moju glazbu - rekla je tada Turner.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Do svoje smrti živjela u je dvorcu sa suprugom Erwinom Bachom. Pjevačica i glazbeni producent upoznali su se još 80-ih godina i zaljubili se na prvi pogled, unatoč tome da je Erwin od Tine mlađi gotovo 17 godina. Ona je u trenutku upoznavanja imala 46 godina, a on 30.

Tini je suprug Erwin dao svoj bubreg

Tina i Erwin vjenčali su se 2013. godine na civilnoj ceremoniji u dvorcu na jezeru Zurich. Nedugo nakon vjenčanja Tinu su snašli zdravstveni problemi te je svega tri tjedna nakon svadbe doživjela moždani udar.

Foto: Mimmo Carriero/PIXSELL

Tri godine kasnije glazbenoj divi su bili dijagnosticirani rak debelog crijeva i hipertenzija, koja ju je na kraju koštala bubrega. Ipak, njezin joj je suprug spasio život i donirao bubreg.

- Onda me šokirao. Rekao je da mi želi dati jedan od svojih bubrega - pisala je pjevačica, kojoj je Erwin rekao da 'ne želi niti jednu drugu ženu niti drugačiji život'.

Tinin život nije bio lagan...

Inače, Tinin život nije bio lagan. Bivši suprug Ikeo Turner često ju je zlostavljao. Priča o njihovoj vezi ispričana je u filmu 'Što ljubav ima s tim' iz 1993. godine.

Foto: Profimedia/Pool

Na dan njihovog vjenčanja Tina je imala 22 godine, a Ike 29. Tina je pristala jer ju je oduvijek bilo strah Ikea koji se u to doba borio s ovisnošću o kokainu, a bio je i nasilan - napadao ju je s čim je stigao.

Ike je odlučio da će se njih dvoje vjenčati u Tijuani, mjestu gdje su se mladi odlazili vjenčati brzo i jednostavno, ali na isto mjesto gdje su mornari odlazili tulumariti s prostitutkama.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

- U malom prljavom uredu čovjek mi je dodao neke papire preko stola kako bih ih potpisala. I to je bilo to... Nitko nije rekao: 'Možete poljubiti mladu.' Nikakve zdravice, čestitke, da ne govorim o onom da sretno živimo - rekla je svojedobno. Tada je opisala i trenutak kada ju je Ike odveo u bordel gdje je u svojoj prvoj bračnoj noći uživo, kako je ona govorila, morala gledati sex show.

Nakon smrti na ulazu njenog posjeda stojala je zamolba da se ne zvoni na vrata prije 12 sati niti donosi dostava, a mnogi obožavatelji su joj ispred vrata zapalili svijeće i ostavili poruke. Najviše natpisa glasilo je prema njenom hitu 'Simply The Best' s kojim su Tini poručili da je jednostavno bila najbolja.

Foto: hrvati.ch

POGLEDAJTE VELIKI INTERVJU SA KONSTRAKTOM: