Pandemijska 2021. bila je godina nastavaka (James Bond, Matrix, Princ otkriva Ameriku 2), remakeova (Priča sa zapadne strane), spin offova (Spiderman: No way home) i rebootova (Candyman, Saw, Halloween kills). Iako se svake godine u ponudi nađe i dosta manjih, uspješnih filmova, na veliko platno publiku najviše privlače upravo poznate franšize ili varijacije na tu temu.

Slične su najave i za 2022., u kojoj bi u kinima napokon mogli vidjeti neke hitove koji su višestruko odgađani zbog korone. Tom Cruise, jedan od upornijih filmaša u pandemijskim uvjetima, trebao bi se napokon pojaviti u dva filma. U svibnju bi se, gotovo tri godine nakon što je prikazan prvi trailer, napokon trebao ukazati ‘Top Gun: Maverick’, nastavak najpoznatijeg Cruiseovog hita. U njemu se legendarni pilot suočava s duhovima prošlosti jer među budućim vojnim pilotima prepoznaje Bradleya (Miles Teller), sina svog pokojnog prijatelja i kopilota Goose. Osim Cruisea, ulogu Icemana reprizirat će Val Kilmer, koji se javno zahvaljivao Cruiseu što mu je dao šansu u trenucima kad boluje od teške bolesti.

Drugi Cruiseov hit u 2022. je sedmi nastavak Nemoguće misije. Uz tajnog agenta Ethana Hunta, kojeg Cruise tumači već dva i pol desetljeća, vraća se i njegova ekipa: računalni genij Luther (Ving Rhames), smušeni Benji (Simon Pegg) i ubojita Ilsa Faust (Rebecca Ferguson). Fanovi serijala su najviše uzbuđeni zato jer se u serijal nakon 27 godina vraća Henry Czerny, koji je u prvoj Nemogućoj misiji iz 1995. tumačio pokvarenog Huntovog šefa Kittridgea. Detalji radnje još nisu poznati, ali negativci koji žele kontrolirati svijet su neizbježni. Film stiže u rujnu.

Nakon 14 godina za Božić 2022. trebali bismo napokon vidjeti i nastavak Avatara s Jamesom Cameronom opet za redateljskim kormilom. Na planetu Pandori opet bismo trebali gledati sukobe domorodaca Na’vija i kolonizatora sa Zemlje,a vraća se i gotovo cijela glumačka ekipa iz prvog dijela, od Sama Worthingtona i Zoe Saldane do Sigourney Weaver i Stephena Langa. Cameron je pripreme za film započeo još 2017., pandemija je odgodila zakazane termine snimanja na Novom Zelandu, ali je redatelj uspio zgotoviti ‘dvojku’ i, kako je lani rekao, barem 95% ‘trojke’, koja stiže 2024. Vraća se i Batman, u potpuno novom izdanju. Nakon Michaela Keatona, Vala Kilmera, Georgea Clooneyja, Christiana Balea i Bena Afflecka, u ulozi Viteza tame gledamo Roberta Pattinsona, koji se nakon Sumrak sage profilirao u izazovnim ulogama (‘Svjetionik’, ‘Good time’). Režiju ovog filma koji nije ni nastavaka ni reboot nego samostalna priča potpisuje Matt Reeves (Cloverfield, Zora planeta majmuna) a Pattinsonov još ozbiljniji i mračniji Batman suočit će se sa Pingvinom (Colin Farell) i Riddlerom (Paul Dano) uz pomoć Žene mačke (Zoe Kravitz). Premijera bi trebala biti 4. ožujka.

U Marvelovu svemiru očekuju nas tri nova filma. ‘Dr. Strange u multisvemiru ludila’ (svibanj 2022.) nastavlja se na posljednju avanturu čarobnjaka Strangea (Benedict Cumberbatch) sa Spidermanom u ‘No way home’. Novozelandski majstor Taika Waititi režira novu avanturu Thora ‘Love&Thunder’ u kojem se Chrisu Hemsworthu opet pridružila Natalie Portman kao ljubljena Jane. Stiže i novi samostalni film o Crnoj Panteri, bez prerano preminulog Chadewicka Bosemana. Glavna junakinja bit će Nakia (Lupita Nyongo), koja je u originalnom filmu bila Panterina stara ljubav.

Za ljubitelje horora već ovog vikenda stiže novi Vrisak, prvi put bez pokojnog Wesa Cravena za redateljskim kormilom. Redatelji su Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, a vraćaju se Neve Campbell, Courtney Cox i David Arquette.