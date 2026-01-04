Od pop ikona i sportskih legendi do holivudskih zvijezda, mnogi se pripremaju za svoj veliki dan. Vjerojatno nijedno vjenčanje ne izaziva toliko znatiželje kao ono pjevačice Taylor Swift i NFL zvijezde
Godina velikih vjenčanja: Evo tko će od slavnih izreći sudbonosno 'da' u 2026.?
Nakon što je 2025. godina bila obilježena brojnim iznenadnim zarukama u svijetu slavnih, 2026. se oblikuje kao godina nezaboravnih vjenčanja koja će plijeniti globalnu pozornost. Od pop ikona i sportskih legendi do holivudskih zvijezda, mnogi se pripremaju za svoj veliki dan.
Vjerojatno nijedno vjenčanje ne izaziva toliko znatiželje kao ono pjevačice Taylor Swift i NFL zvijezde Travisa Kelcea. Par je zaruke objavio u kolovozu 2025. godine, a objava na Instagramu uz fotografije iz vrta Kelceovih roditelja i natpis "Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog stupaju u brak" prikupila je više od 36 milijuna lajkova. Iako detalji ceremonije ostaju tajna, nagađa se o svemu – od intimnog slavlja do golemog spektakla s A-listom gostiju iz svijeta glazbe i sporta. Jedno je sigurno, vjenčanje će biti kulturni događaj o kojem će se pričati godinama.
Nakon gotovo desetljeća veze, nogometna ikona Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez zaručili su se u kolovozu 2025. godine, a razina nadolazećeg događaja najavljena je spektakularnim dijamantnim prstenom čija se vrijednost procjenjuje na između šest i 12 milijuna eura. Očekuje se da će njihovo vjenčanje biti jedno od najskupljih i medijski najeksponiranijih u novijoj povijesti. Kao moguće lokacije spominju se Europa, Bliski istok, gdje par trenutno živi, ili Ronaldov rodni otok Madeira. S obzirom na to da zajedno imaju više od 730 milijuna pratitelja na Instagramu, svaki detalj bit će pod budnim okom javnosti.
Svoju ljubav brakom će okruniti i omiljeni holivudski par, Zendaya i Tom Holland. Njihova romansa, koja je započela na snimanju filma "Spider-Man", osvojila je publiku prirodnošću i kemijom. Iako su poznati po čuvanju privatnosti, njihovo vjenčanje zasigurno će biti jedan od najglamuroznijih događaja, spoj elegancije i filmskog sjaja.
Glazbena scena također priprema velika slavlja. Prema istraživanjima internetskog interesa, vjenčanje pjevačice Adele i sportskog agenta Richa Paula najiščekivanije je u 2026. godini, s gotovo 100 tisuća mjesečnih pretraga. Očekuje se intimna, ali emotivna ceremonija koja odražava pjevačičin stil.
Svoje sudbonosno "da" izreći će i britanska pjevačica Dua Lipa i glumac Callum Turner, par koji je postao sinonim za suvremenu eleganciju i stil.
Popis se nastavlja s Miley Cyrus i glazbenikom Maxxom Morandom, koji su zaruke otkrili na premijeri filma "Avatar: Fire and Ash", gdje je pjevačica ponosno pokazala dijamantni prsten.
Bilo da se radi o raskošnim ceremonijama vrijednim milijune eura ili privatnim proslavama daleko od očiju javnosti, 2026. godina bit će ispunjena ljubavnim pričama koje će obilježiti svijet zabave.
