Godzilla protiv Konga: Sukob epskih čudovišta nam dolazi

FIlm koji je pokazao da se Godzilla probudila iz svojeg sna bio je prošlogodišnji hit 'Kong: Otok lubanja'. Film kuće Legendary isprva je trebao biti snimljen u okrilju kuće Universal da bi se na koncu skrasio u Warner Brosu., što je tom studiju donijelo poprilično dobru financijsku korist.

Novi 'Kong' donio je četverostruku zaradu od uloženog, čime je opravdao i snimanje novih filmova. Tlo za te uratke već je zasijano idejama iz 'Otoka lubanja', u kojem smo pri kraju vidjeli pravu ergelu kolosalnih monstruma. A prije tog filma, koji je bio prequel, imali smo mogućnost pogledati kako će sve izgledati 'danas' u filmu 'Godzilla' iz 2014. godine, redatelja Garetha Edwardsa.

Foto: Twitter/Screenshot

U taj svemir dolazi naredne godine redatelj Michael Dougherty sa svojim filmom 'Godzilla: King of the Monsters', kojeg bismo trebali gledati u svibnju. Vrhunac franšize dolazi nam 2020. godine s filmom 'Godzilla vs. Kong', redatelja horora Adama Wingarda.

Premda ništa nije zapisano u kamenu, za sada su potvrđeni neki glumci. Tako mladi Julian Dennison ('Deadpool 2') ima ulogu, dok šaputanja govore kako i Danai Gurira ('Black Panther') želi nastupiti u filmu. Premda spada u domenu spoilera, valja reći da će se u tom filmu pojaviti i neki glumci iz filma o Godzilli. U pitanju su Millie Bobby Brown, Kyle Chandler kao i Zhang Ziyi.

'Godzilla vs. Kong' bi u kina trebao doći tijekom svibnja 2020. godine, navodno 22. u mjesecu. No kako još uvijek nismo vidjeli ništa niti iz prethodnog filma, ostat ćemo u uvjerenju da je datum dolaska filma možda malo preambiciozno postavljen te da će ga se posve moguće promašiti.

Tema: FILM