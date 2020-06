Goga i Adam potvrdili šuškanja gledatelja: U obitelj stiže dječak

<p>Stručnjaci ih prvotno nisu spojili u sociološkom eksperimentu, no oni su pronašli 'zajednički jezik' i sada su sretni zajedno. <strong>Gordana Marelli </strong>(38) i <strong>Adam Kromer</strong> (33) ne kriju svoju sreću, a trenutno čekaju i dijete koje bi se trebalo roditi ovoga ljeta. Njihovi pratitelji već duže vrijeme spekuliraju hoće li biti djevojčica ili dječak. Često su Gordanu u komentarima to i pitali, no nije odgovarala. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Goga i Adam priznali da su u vezi'</strong></p><p>Sada je na Instagramu podijelila zajedničku fotografiju s Adamom i napokon otkrila spol bebe koju čekaju. </p><p>- Dječak je - napisala je na fotografiju, čime je potvrdila 'šuškanja'. Naime, njezini pratitelji, kao i gledatelji showa, već su prethodno bili uvjereni kako je dječak. Jedna od njezinih pratiteljica čak je rekla kako se na Gogi vidi da je muško.</p><p>Adamova sestra <strong>Lili </strong>već je prije potaknula šuškanja kako će u obitelj stići dječak. Objavila je emotivni video na društvenim mrežama u kojem su se nizale Gogine i Adamove fotografije. Najviše pažnje privukla je fotografija Adama koji na svom golom torzu ima crni dječji bodi. Mnogi su gledatelji komentirali kako zbog boje bodija sigurno čekaju dečkića, dok su drugi tvrdili da je ipak sve neutralno. </p><p>Marelli i Kromer polako se privikavaju na dolazak djeteta pa su kupili kolijevku, a Goga je nedavno podijelila kako je kupila i dudu. Otkrili su spol djeteta, ali ime još žele zadržati za sebe. Par je za trudnoću saznao uoči blagdana. Prvotno su se šokirali, ali onda su zaključili da je to upravo ono što žele u životu.</p><p>Njih dvoje često borave u Baranji, gdje živi Adamova obitelj. Dane provode družeći se s njegovom sestrom Lili, berući bazgu, praveći baranjske specijalitete... Često odlaze i na izlete pa zajedničko vrijeme kvalitetno provode.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA SA STRUČNJAKOM IZ SHOWA BORISOM BLAŽINIĆEM: </strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>